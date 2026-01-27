Η ΚΑΕ ΑΕΚ με τη σειρά της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο των φίλων του ΠΑΟΚ.

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το minibus στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.

Η ΚΑΕ ΑΕΚ με τη σειρά της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο των φίλων του Δικέφαλου του Βορρά.

Η ανακοίνωση

«H σκέψη μας στις οικογένειες των οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τους οικείους τους. Προσευχόμαστε για τους τραυματίες».