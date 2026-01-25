O Γιώργος Μπαρτζώκας μιλώντας στη flash interview δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα επεισόδια στο ματς.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός του Ολυμπιακού, είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη της ομάδας του επί του Κολοσσού Ρόδου: «Το παιχνίδι εξελίχθηκε με πολλή νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι γενικά ήταν λίγο αλλοπρόσαλλος. Άφησαν πολλές φορές τις σκληρές φάσεις κι άλλες φορές σφύριζαν με το παραμικρό κι αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό γενικά σε όλους».

Και συνέχισε: Το γεγονός ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν έχω να πω κάτι, εξήγησα ότι ο τρόπος που σφύριζαν οι διαιτητές έφερε ένταση και στις δύο πλευρές. Θες να κάνεις ρεπορτάζ τώρα και το πας ένα βήμα παραπέρα. Για τον νέο παίκτη θα μιλήσω πριν την Μπαρτσελόνα. Δεν έχει έρθει ακόμη καν στην Ελλάδα.