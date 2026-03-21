Ο Άρης αποχαιρετά μια σπουδαία μορφή της ιστορίας του, τον Γιώργο Μπουτοβίνο που έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Υπήρξε από τα πιο κομβικά πρόσωπα στην ιστορία του ποδοσφαιρικού τμήματος, ενώ είχε ενεργό ρόλο και στο μπάσκετ, ως έφορος την περίοδο των μεγάλων επιτυχιών της ομάδας.

Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση, με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Άρης να εκφράζουν δημόσια το «αντίο» τους στον εκλιπόντα.

Οι ανακοινώσεις

ΠΑΕ Άρης

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της.

Ο Γιώργος Μπουτοβίνος “έφυγε” από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ.

Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μια πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας μας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη “χρυσή” εποχή του ΑΡΗ με συμβολή σε ιστορικές στιγμές, όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ με προσφορά σε πολλά τμήματα του Συλλόγου μας.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»

ΚΑΕ Άρης

«Η οικογένεια του ΑΡΗ είναι από σήμερα πιο φτωχή, καθώς έχασε ένα από τα πιο εξέχοντα μέλη της. Ο Γιώργος Μπουτοβίνος «έφυγε» από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην ιστορία του ΑΡΗ. Είχε διατελέσει πρόεδρος στην ΠΑΕ σε μία πολύ δύσκολη εποχή της ομάδας, έφορος του τμήματος μπάσκετ στη «χρυσή» εποχή του ΑΡΗ, με συμβολή σε ιστορικές στιγμές όπως η έλευση του Νίκου Γκάλη, αλλά και επί σειρά ετών στέλεχος του Α.Σ. ΑΡΗΣ, με προσφορά σε πολλά τμήματα του συλλόγου.

Σύσσωμη η οικογένεια του ΑΡΗ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»