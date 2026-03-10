Ο Μάριος Μπατής διαδέχεται τον Κούρο Σεγκούρα στον Προμηθέα, ενώ ο Μάκης Γιατράς επέστρεψε στον ρόλο του τεχνικού συμβούλου.

Με τον Μάριο Μπατή θα πορευτεί ο Προμηθέας μέχρι το τέλος της σεζόν, διαδεχόμενος τον Κούρο Σεγκούρα, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα της Πάτρας. Ο μέχρι πρότινος συνεργάτης του Ισπανού τεχνικού κλήθηκε να αναλάβει το δύσκολο έργο της ολοκλήρωσης μιας σεζόν στην οποία θα πρέπει να διορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ανορθογραφίες της ομάδας. Μάλιστα, μαζί με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μπατή, η διοίκηση συμφώνησε για την επιστροφή του Μάκη Γιατρά σε ρόλο τεχνικού συμβούλου.

Ο άλλοτε τεχνικός της ομάδας θα βοηθήσει κι αυτός με την εμπειρία του, στο διάστημα που απομένει ώστε η ομάδα να βρει ξανά τον βηματισμό της.

Ο Μάριος Μπατής με τους συνεργάτες του θα προσπαθήσει να βάλει κάποια πράγματα στο παιχνίδι, ώστε να βελτιώσει την εικόνα του Προμηθέα και να ολοκληρωθεί η σεζόν με τον όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο.

Η αναμέτρηση του προσεχούς Σαββάτου (14/3, 16:00) με την Μύκονο στο κλειστό της Άνω Μεράς για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL είναι το πρώτο τεστ για τον νεαρό τεχνικό, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει μικρές προσαρμογές στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, προσεγγίζοντας την δική του φιλοσοφία.