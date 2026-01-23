Η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και προπονήθηκε στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» ενόψει του αγώνα με τον Πανιώνιο στο «Μάκης Λιούγκας».

Με την ψυχολογία στα ύψη θα ψάξει ο ΠΑΟΚ το «διπλό» στο κλειστό της Γλυφάδας! Ο λόγος; Η πρόσφατη νίκη στη Σλοβακία και η πρόκριση στους «8» του FIBA Europe Cup.

Η αποστολή του «δικεφάλου» βρίσκεται στην Αθήνα για το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής με αντίπαλο τον Πανιώνιο και προκειμένου να είναι έτοιμος προπονήθηκε στο κλειστό του Περιστερίου. Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας ευχαρίστησε την διοίκηση της ομάδας των δυτικών προαστίων για την παραχώρηση του κλειστού.

«Δυσκολευόμαστε λίγο για για βρούμε τα πατήματά μας, αλλά νομίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε διαφορετικά και να κάνουμε πράγματα. Τώρα αντιμετωπίζουμε τον Πανιώνιο, που είναι αρκετά διαφορετική ομάδα από αυτήν που αντιμετωπίσαμε πριν ένα μήνα. Έχουν κάνει ορισμένες αλλαγές παικτών, έχουν νέο προπονητή και είναι μία πολύ επικίνδυνη ομάδα, οπότε εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε την ίδια δουλειά που κάναμε στο τελευταίο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι» ήταν τα λόγια του Τόμας Ντίμσα.

Ο προπονητής Γιούρι Ζντοβτς δεν θα έχει και πάλι στην διάθεσή του τον Τίμι Άλεν, ο οποίος συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας του στη Θεσσαλονίκη.