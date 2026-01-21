Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά τη νίκη με 67-87 επί της Πριέβιτζα στη Σλοβακία.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.
Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.
Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.
Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.
Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.
O MVP: Ο Μπριν Ταϊρί σημείωσε 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, τρία ριμπάουντ, τέσσερα κλεψίματα και μόλις ένα λάθος στα 29:59 που έμεινε στο παρκέ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σμιθ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε έξι ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 λάθη της Πριέβιτζα.
|BC Prievidza
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|Anderson Tolbert *
|28:51
|12
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|3/3
|100%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|0
|1
|-10
|13
|4
|Davontrey Thomas *
|27:23
|8
|3/8
|37.5%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|2
|2
|2
|0
|0
|-25
|7
|7
|James Bishop IV *
|28:54
|9
|4/15
|26.7%
|3/9
|33.3%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|4
|2
|1
|0
|-17
|-1
|10
|David Novak
|06:22
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|4
|7
|11
|Maros Zeliznak *
|16:22
|5
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|2
|4
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|5
|15
|Joe Toussaint *
|27:18
|12
|5/10
|50%
|4/6
|66.7%
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|1
|4
|5
|2
|1
|3
|1
|0
|-15
|10
|21
|Dalibor Hlivak
|21:57
|0
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|0
|2
|0
|0
|-15
|-2
|23
|Naje Smith
|18:35
|10
|4/6
|66.7%
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|2/4
|50%
|1
|5
|6
|1
|1
|1
|0
|2
|0
|14
|25
|Bonke Robert Maring
|15:22
|4
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2
|2
|4
|0
|3
|2
|0
|0
|-11
|4
|32
|Fahro Alihodzic
|08:56
|3
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1/3
|33.3%
|2
|1
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|-14
|1
|TOTAL
|200
|67
|25/63
|39.7%
|20/42
|47.6%
|5/21
|23.8%
|12/19
|63.2%
|16
|24
|40
|10
|20
|17
|4
|4
|PAOK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|2
|Cleveland Melvin *
|22:32
|12
|5/8
|62.5%
|3/4
|75%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|1
|2
|1
|1
|0
|21
|15
|5
|Breein Tyree *
|29:59
|16
|6/11
|54.5%
|4/6
|66.7%
|2/5
|40%
|2/3
|66.7%
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|4
|0
|29
|16
|6
|Antonis Koniaris
|20:22
|4
|1/3
|33.3%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|5
|7
|9
|Nikos Chougkaz
|18:15
|7
|3/6
|50%
|2/2
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|6
|13
|11
|Thodoris Zaras
|03:56
|3
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|-4
|2
|18
|Marvin Jones
|12:14
|10
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|6/6
|100%
|2
|2
|4
|0
|2
|0
|0
|0
|5
|12
|20
|Nikos Persidis *
|17:08
|2
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|2/2
|100%
|2
|0
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|6
|3
|21
|Konstantinos Iatridis
|03:47
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|0
|25
|Patrick Beverley *
|20:39
|9
|1/7
|14.3%
|0/2
|0%
|1/5
|20%
|6/8
|75%
|0
|3
|3
|4
|3
|1
|0
|2
|8
|9
|26
|Giorgos Fillios
|05:52
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/2
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|-3
|3
|33
|Ben Moore *
|23:59
|9
|4/6
|66.7%
|4/6
|66.7%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|3
|4
|7
|3
|2
|0
|0
|0
|19
|17
|Team/Coaches
|2
|2
|4
|0
|1
|0
|TOTAL
|200
|87
|27/61
|44.3%
|16/28
|57.1%
|11/33
|33.3%
|22/27
|81.5%
|11
|25
|36
|17
|24
|9
|6
|3
Group M
Αποτελέσματα-4η αγωνιστική
Τετάρτη 21/1
- Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ 67-87
- 21:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπιλμπάο
Κατάταξη
- Μπιλμπάο 3-0
- ΠΑΟΚ 3-1
- Πριέβιτζα 1-3
- Σπόρτινγκ Λισαβονας 0-3
Επόμενη αγωνιστική (5η)
3/2
21:00 Μπιλμπάο-Πριέβιτζα
4/2
- 20:15 ΠΑΟΚ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
