Ο ΠΑΟΚ ξεσπάσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας της Πριέβιτζα με 67-87 και «κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά τη νίκη με 67-87 επί της Πριέβιτζα στη Σλοβακία.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.

Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.

O MVP: Ο Μπριν Ταϊρί σημείωσε 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, τρία ριμπάουντ, τέσσερα κλεψίματα και μόλις ένα λάθος στα 29:59 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σμιθ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε έξι ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 λάθη της Πριέβιτζα.

BC Prievidza MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Anderson Tolbert * 28:51 12 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 3/3 100% 2 2 4 1 1 1 0 1 -10 13 4 Davontrey Thomas * 27:23 8 3/8 37.5% 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 2 2 4 2 2 2 0 0 -25 7 7 James Bishop IV * 28:54 9 4/15 26.7% 3/9 33.3% 1/6 16.7% 0/0 0% 0 0 0 2 4 2 1 0 -17 -1 10 David Novak 06:22 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 0 1 1 4 7 11 Maros Zeliznak * 16:22 5 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 1 3 0 0 0 3 5 15 Joe Toussaint * 27:18 12 5/10 50% 4/6 66.7% 1/4 25% 1/3 33.3% 1 4 5 2 1 3 1 0 -15 10 21 Dalibor Hlivak 21:57 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 2 0 0 -15 -2 23 Naje Smith 18:35 10 4/6 66.7% 4/5 80% 0/1 0% 2/4 50% 1 5 6 1 1 1 0 2 0 14 25 Bonke Robert Maring 15:22 4 1/3 33.3% 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 2 2 4 0 3 2 0 0 -11 4 32 Fahro Alihodzic 08:56 3 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 1/3 33.3% 2 1 3 0 3 2 1 0 -14 1 TOTAL 200 67 25/63 39.7% 20/42 47.6% 5/21 23.8% 12/19 63.2% 16 24 40 10 20 17 4 4

PAOK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 2 Cleveland Melvin * 22:32 12 5/8 62.5% 3/4 75% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 1 2 1 1 0 21 15 5 Breein Tyree * 29:59 16 6/11 54.5% 4/6 66.7% 2/5 40% 2/3 66.7% 1 2 3 0 3 1 4 0 29 16 6 Antonis Koniaris 20:22 4 1/3 33.3% 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 2 2 3 3 1 1 0 5 7 9 Nikos Chougkaz 18:15 7 3/6 50% 2/2 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 1 1 2 0 0 6 13 11 Thodoris Zaras 03:56 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 -4 2 18 Marvin Jones 12:14 10 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 6/6 100% 2 2 4 0 2 0 0 0 5 12 20 Nikos Persidis * 17:08 2 0/3 0% 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 0 2 2 5 0 0 0 6 3 21 Konstantinos Iatridis 03:47 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 25 Patrick Beverley * 20:39 9 1/7 14.3% 0/2 0% 1/5 20% 6/8 75% 0 3 3 4 3 1 0 2 8 9 26 Giorgos Fillios 05:52 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/2 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 3 33 Ben Moore * 23:59 9 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 1/1 100% 3 4 7 3 2 0 0 0 19 17 Team/Coaches 2 2 4 0 1 0 TOTAL 200 87 27/61 44.3% 16/28 57.1% 11/33 33.3% 22/27 81.5% 11 25 36 17 24 9 6 3

Group M

Αποτελέσματα-4η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ 67-87

21:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπιλμπάο

Κατάταξη

Μπιλμπάο 3-0 ΠΑΟΚ 3-1 Πριέβιτζα 1-3 Σπόρτινγκ Λισαβονας 0-3

Επόμενη αγωνιστική (5η)

3/2

21:00 Μπιλμπάο-Πριέβιτζα

4/2