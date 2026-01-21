Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ 67-87: Σφράγισε εισιτήριο για τα playoffs

Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ 67-87: Σφράγισε εισιτήριο για τα playoffs

Ο ΠΑΟΚ ξεσπάσε στο τέταρτο δεκάλεπτο, επικρατώντας της Πριέβιτζα με 67-87 και «κλείδωσε» την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, μετά τη νίκη με 67-87 επί της Πριέβιτζα στη Σλοβακία.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 στο Group M της διοργάνωσης και «σφράγισε» πρόωρα την παρουσία της στην επόμενη φάση, με πρωταγωνιστές τους Μπριν Ταϊρί, Μπεν Μουρ, Κλίβελαντ Μέρφι και Μάρβιν Τζόουνς.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη φάση των «16» απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (4/2, εντός) και την Μπιλμπάο (11/2, εντός), έχοντας ήδη πετύχει τον στόχο της πρόκρισης στα playoffs.

Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στην Πριέβιτζα και προηγήθηκε με 10-18 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις κυρίως με τους Μπεν Μουρ και Κλίβελαντ Μέλβιν, την ώρα που η άμυνά τους υποχρέωσε τους γηπεδούχους σε μόλις 4/15 σουτ εντός πεδιάς και πέντε λάθη σε αυτό το διάστημα. Στη συνέχεια, ο Μάρβιν Τζόουνς ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, διαμορφώνοντας το 15-25 με 2/2 βολές, ενώ το πρώτο ημίχρονο στη Σλοβακία έκλεισε στο 29-42 υπέρ της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς.

 

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολυφωνία στην επίθεση και πήρε δεύτερες ευκαιρίες με οκτώ επιθετικά ριμπάουντ. Από την άλλη, η Πριέβιτζα επέμεινε χωρίς αποτέλεσμα στο μακρινό σουτ, μετρώντας μόλις 1/10 τρίποντα. Ακολούθως, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο ΠΑΟΚ διατηρούσε σταθερά τον έλεγχο και το προβάδισμά του, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 52-60. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν καταιγιστικός στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, πραγματοποιώντας σερί 15-0 και εκτοξεύοντας τη διαφορά στο 52-75 στο 34:27! Κάπως έτσι έφτασε τελικά στη νίκη με 67-87 και στην πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 10-18, 29-42, 52-60, 67-87.

O MVP: Ο Μπριν Ταϊρί σημείωσε 16 πόντους με 4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολές, τρία ριμπάουντ, τέσσερα κλεψίματα και μόλις ένα λάθος στα 29:59 που έμεινε στο παρκέ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σμιθ πέτυχε 10 πόντους και μάζεψε έξι ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 17 λάθη της Πριέβιτζα.

BC PrievidzaMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Anderson Tolbert *28:51124/850%3/650%1/250%3/3100%22411101-1013
4Davontrey Thomas *27:2383/837.5%1/425%2/450%0/00%22422200-257
7James Bishop IV *28:5494/1526.7%3/933.3%1/616.7%0/00%00024210-17-1
10David Novak06:2241/1100%1/1100%0/00%2/2100%0110101147
11Maros Zeliznak *16:2252/633.3%2/633.3%0/00%1/250%2241300035
15Joe Toussaint *27:18125/1050%4/666.7%1/425%1/333.3%14521310-1510
21Dalibor Hlivak21:5700/30%0/00%0/30%0/00%11210200-15-2
23Naje Smith18:35104/666.7%4/580%0/10%2/450%15611102014
25Bonke Robert Maring15:2241/333.3%1/250%0/10%2/2100%22403200-114
32Fahro Alihodzic08:5631/333.3%1/333.3%0/00%1/333.3%21303210-141
TOTAL2006725/6339.7%20/4247.6%5/2123.8%12/1963.2%16244010201744
PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2Cleveland Melvin *22:32125/862.5%3/475%2/450%0/00%145121102115
5Breein Tyree *29:59166/1154.5%4/666.7%2/540%2/366.7%123031402916
6Antonis Koniaris20:2241/333.3%1/1100%0/20%2/2100%0223311057
9Nikos Chougkaz18:1573/650%2/2100%1/425%0/00%03311200613
11Thodoris Zaras03:5631/250%0/00%1/250%0/00%01101100-42
18Marvin Jones12:14102/450%2/450%0/00%6/6100%22402000512
20Nikos Persidis *17:0820/30%0/10%0/20%2/2100%2022500063
21Konstantinos Iatridis03:4700/10%0/10%0/00%0/00%01100000-40
25Patrick Beverley *20:3991/714.3%0/20%1/520%6/875%0334310289
26Giorgos Fillios05:5262/2100%0/00%2/2100%0/20%00000100-33
33Ben Moore *23:5994/666.7%4/666.7%0/00%1/1100%347320001917
Team/Coaches224010
TOTAL2008727/6144.3%16/2857.1%11/3333.3%22/2781.5%1125361724963

Group M

Αποτελέσματα-4η αγωνιστική

Τετάρτη 21/1

  • Πριέβιτζα-ΠΑΟΚ 67-87
  • 21:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μπιλμπάο

Κατάταξη

  1. Μπιλμπάο 3-0
  2. ΠΑΟΚ 3-1
  3. Πριέβιτζα 1-3
  4. Σπόρτινγκ Λισαβονας 0-3

Επόμενη αγωνιστική (5η)

3/2

  • 21:00 Μπιλμπάο-Πριέβιτζα

4/2

  • 20:15 ΠΑΟΚ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας
     

