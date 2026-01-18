Λυκογιάννης: «Κάναμε τέλειο παιχνίδι τακτικά»

Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε για την εκτός έδρας νίκη του Κολοσσού απέναντι στη Μύκονο.

Ο Κολοσσός πέρασε από τη Μύκονο, καλύπτοντας μάλιστα και την διαφορά, με τον Άρη Λυκογιάννη να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας του και το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Άρης Λυκογιάννης:

«Κατ’ αρχάς, πριν ξεκινήσω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Μύκονο για την εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής, με μεγάλες νίκες. Υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ, σε ένα γήπεδο μικρό αλλά ιδιαίτερα ζεστό, οπότε τους αξίζουν πολλά μπράβο για ό,τι έχουν καταφέρει.

Αξίζουν, όμως, συγχαρητήρια και στη δική μου ομάδα. Σήμερα θεωρώ ότι κάναμε, από τακτικής άποψης, ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο που είχαμε θέσει εξαρχής: να παίξουμε πολύ καλή άμυνα ένας-εναντίον-ενός και, δεύτερον, να μην επιτρέψουμε στη Μύκονο να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, που γνωρίζουμε ότι είναι το μεγάλο της προνόμιο.

Τους υποχρεώσαμε να παίξουν πέντε-εναντίον-πέντε, και θεωρώ πως αυτό ήταν το κλειδί της επικράτησης. Επιπλέον, διαβάσαμε πολύ καλά όλες τις άμυνες που έπαιξαν – τόσο τη flat άμυνα όσο και τις αλλαγές. Πήραμε σωστές επιλογές, είχαμε καλά ποσοστά ευστοχίας και θεωρώ ότι κερδίσαμε δίκαια, καλύπτοντας και τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου.

Συνεχίζουμε, έχουμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά κάναμε μια σημαντική νίκη και προχωράμε».

Σε ερώτηση για τον αριθμό των νικών που πιστεύει ότι θα κριθεί η παραμονή, ο προπονητής του Κολοσσού απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλος ο γύρος που έχουμε μπροστά μας. Υπάρχουν ομάδες που αυτή τη στιγμή δείχνουν να βελτιώνονται, οπότε θεωρώ ότι θα πετύχουν περισσότερες νίκες στον δεύτερο γύρο. Παράλληλα, υπάρχουν ομάδες που έκαναν καλό πρώτο γύρο αλλά δείχνουν να κάνουν κοιλιά.

Δεν μπορείς να προβλέψεις αν ο αριθμός 7 ή 8 θα είναι αυτός που χρειάζεται για να παραμείνεις στην κατηγορία. Πρέπει να κοιτάς κάθε παιχνίδι, ειδικά για τις ομάδες που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη, και είναι αρκετές αυτές. Πρέπει να δίνεις το μέγιστο σε κάθε παιχνίδι και να προσπαθείς να πετύχεις νίκες. Θα είναι δύσκολη μάχη μέχρι το τέλος».