Ζιάγκος: «Διανύουμε περίοδο αγωνιστικής κάμψης, καθοριστική η απουσία του Χέσον»

H Μύκονος γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό και ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε στην απουσία του Μάιλς Χέσον και το ντεφορμάρισμα που διανύουν οι νεοφώτιστοι.

Ο προπονητής της Μυκόνου, Βαγγέλης Ζιάγκος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο κλειστό της Άνω Μεράς: «Συγχαρητήρια στον Κολοσσό για τη νίκη του. Ήταν ένα πολύ κακό μεσημέρι για εμάς, ένα παιχνίδι στο οποίο παρουσιάσαμε τη χειρότερή μας εκδοχή. Προφανώς η ομάδα, μετά τη νίκη με τον ΠΑΟΚ, βρίσκεται σε μια αγωνιστική πτώση. Περνάμε μια περίοδο ντεφορμαρίσματος και δουλειά μας είναι να εντοπίσουμε τα αίτια και να βρούμε τις λύσεις ενόψει της συνέχειας.

Ο Κολοσσός εντόπισε και διέγνωσε σωστά όλες μας τις αδυναμίες, στο μέγεθος, στην ταχυδύναμη, στη θέση 4-3 επίσης, όπου υπάρχει ένα κενό. Δεν καταφέραμε να ματσάρουμε το παιχνίδι του Μακ, που έδωσε πολλές λύσεις με την ατομική του ικανότητα. Χάσαμε όλες τις προσωπικές μάχες, δεν χρησιμοποιήσαμε τα φάουλ μας σωστά και, το σημαντικότερο, δεν καταφέραμε ποτέ να βρούμε ρυθμό στο παιχνίδι.

Κάναμε πολλά αβίαστα λάθη που κλόνισαν την αυτοπεποίθησή μας, όταν προσπαθούσαμε να βρούμε μομέντουμ. Αυτό μας κόστισε πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι και στο κομμάτι του ρυθμού, καθώς είμαστε μια ομάδα ρυθμού. Δώσαμε 15 πόντους δεύτερης ευκαιρίας και 12 επιθετικά ριμπάουντ. Δεν κερδίζεται παιχνίδι με 55 κατοχές – τα λάθη και τα ριμπάουντ έδωσαν στον Κολοσσό 10 κατοχές παραπάνω.

Ουσιαστικά δεν ματσάραμε ποτέ στο κομμάτι της ενέργειας, της έντασης και της σκληράδας. Προφανώς υπήρχε ένα πνευματικό ζήτημα, δεν βγάλαμε ποτέ την αποφασιστικότητα που είναι προαπαιτούμενο για να κερδίσεις ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε τη ζωή του. Καλή επιτυχία στον Κολοσσό και καλή συνέχεια και σε εμάς».

Σε ερώτηση για την απουσία του Μάιλς Χέσον, είπε: «Η απουσία του Μάιλς είναι καθοριστική. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ομάδα έκανε τα δύο χειρότερα παιχνίδια της φέτος χωρίς τον Μάιλς. Είναι ένα παιδί έμπειρο, ένας two-way παίκτης που μας βοηθάει και μπροστά και πίσω. Έχει μέγεθος, βοηθάει στο παιχνίδι μας μακριά και κοντά στο καλάθι και θα μπορούσε να ματσάρει άνετα με τον Μακ, που ήταν η αιχμή του δόρατος στο επιθετικό κομμάτι του Κολοσσού».