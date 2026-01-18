Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και με 10άδα κόντρα στον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στο «Παλατάκι», σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν, τον Παναθηναϊκό στις 16:00 στο κατάμεστο γήπεδο που έχει ανακοινώσει sold out.
Πέρα από το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ με τον Τίμι Άλεν και οι «πράσινοι» έχουν με τη σειρά τους απουσίες.
Ο Κένεθ Φαρίντ έμεινε εκτός της εξάδας ξένων εν όψει του αγώνα, ενώ θα απουσιάσουν επίσης οι τραυματίες Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτουγλου, καθώς και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπωρεί.
Ως αποτέλεσμα, ο Εργκίν Άταμαν θα έχει στη διάθεσή του δέκα παίκτες: τους έξι ξένους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χολμς και Γιούρτσεβεν, μαζί με τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ από το ελληνικό ρόστερ.
