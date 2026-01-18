Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή (18/01) με δύο παιχνίδια.

Το πρόγραμμα ξεκινά με τη Μύκονο να φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 13:00, ενώ το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στο «Παλατάκι», όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 16:00.

Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sports.

Το πρόγραμμα της ημέρας