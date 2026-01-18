Stoiximan GBL: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και όλη τη δράση της αγωνιστικής
Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Μύκονος - Κολοσσός Ρόδου για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή (18/01) με δύο παιχνίδια.
Το πρόγραμμα ξεκινά με τη Μύκονο να φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στις 13:00, ενώ το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει στο «Παλατάκι», όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 16:00.
Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sports.
Το πρόγραμμα της ημέρας
13:00: Μύκονος – Κολοσσός Ρόδου, ΕΡΤ2 Sports
16:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, ΕΡΤ2 Sports
@Photo credits: eurokinissi
