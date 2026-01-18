Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στις τάξεις του ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στο «Παλατάκι», σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς της σεζόν, τον Παναθηναϊκό στις 16:00 στο κατάμεστο γήπεδο που έχει ανακοινώσει sold out .

Η ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» θέλει να αφήσει πίσω της την απογοητευτική εμφάνιση της Τρίτης στο Μπιλμπάο για το FIBA Europe Cup και να δείξει αντίδραση μπροστά στους φιλάθλους της απέναντι στο τριφύλλι που έζησε τη δική του απογοήτευση στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν για τη EuroLeague.

Ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, όμως, προκάλεσε πονοκέφαλο στον Γιούρι Ζντοβτς, αφού ο Τίμι Άλεν έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στο πόδι και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Ως αποτέλεσμα, οι ξένοι που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι είναι οι: Πάτρικ Μπέβερλι, Μπριν Ταϊρί, Τόμας Ντίμσα, Κλίβελαντ Μέλβιν, Μπεν Μουρ και Μάρβιν Τζόουνς.