Σάκοτα: «Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε με τίποτα»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στις απουσίες της ΑΕΚ, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει να χαλαρώσει η ομάδα του.

Η ΑΕΚ παρά τις πολλές απουσίες που είχε, έβγαλε χαρακτήρα και με εντυπωσιακό Μπάρτλεϊ, επικράτησε με 71-79 της Καρδίτσας. Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ και αναφέρθηκε σε απουσίες, ενώ τόνισε πως έρχεται άλλο ένα σημαντικό ματς κόντρα στην Καρδίτσα.

«Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, η νίκη είναι αυτή που μετράει. Έρχεται κι άλλο ένα παιχνίδι με την Καρδίτσα, πρέπει να σβήσουμε το σημερινό και να σκεφτομαστε με διαφορετικό τροπο. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε με τίποτα. Είμαστε κουραστικοί που λέμε συνέχεια αυτό με τις απουσίες, είναι μια φάση που περνάμε, θα περάσει και συνεχίζουμε», ήταν τα λόγια του.

Η Ένωση παίζει με την Καρδίτσα στο πρώτο ματς της φάσης των 16 του BCL, ένα ματς που θα γίνει στη SUNEL Arena.