Δείτε πως διαμορφώνεται το depth chart της ΑΕΚ μετά την απόκτηση του αντί-Σίλβα, ΚίΣον Φίζελ.

Mόνο τα τυπικά απέμεναν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του ΚιΣόν Φίζελ στην ΑΕΚ, όπως σας είχε ενημερώσει με σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta, με τον 27χρονο ψηλό να αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα.

Η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού σέντερ (2,08 μ.) έως το 2027, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Τετάρτης, αφού προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος και αναμένεται να ντεμπουτάρει κόντρα στην Καρδίτσα το Σάββατο.

Πλέον με την απόκτηση του πρώην ψηλού της Νίμπουργκ, η Βασίλισσα έκλεισε τα κενά στο ρόστερ της και πλέον δείχνει γεμάτη ενόψει των δύσκολων ματς που έρχονται σε Ελλάδα και BCL.

Πριν τον Φίζελ, είχε έρθει και ο πολύπειρος Τζέιμς Νάναλι που θα ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της Ένωσης και θα λύσει τα χέρια του Σάκοτα. Πάμε να δούμε το depth chart της ΑΕΚ όπως διαμορφώνεται με τα νέα δεδομένα.

Το depth chart της ΑΕΚ

PG: Φλιώνης , Κατσίβελης, Λεκαβίτσιους

SG: Μπάρτλεϊ , Αρσενόπουλος, Ιωάννου

SF: Νάναλι , Αρμς, Χαραλαμπόπουλος

PF: Γκρέι , Μπράουν, Κουζμίνσκας, Πετσάρσκι, Μπιλιώνης

C: Φίζελ , Σκορδίλης

*Φυσικά αρκετοί παίκτες μπορούν να καλύψουν με επιτυχία πάνω από μια θέσεις