Mε σημαντικές απουσίες η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα (18:15) για την Stoximan GBL.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Καρδίτσα για τη Stoximan GBL και θέλει να πετύχει την 5η σερί νίκης της στο πρωτάθλημα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, αφού δεν θα αγωνιστούν οι Φίζελ, Νάναλι, Κατσίβελης και Μπράουν.

Ο Νάναλι όπως και ο Φιζέλ, (τα τελευταία αποκτήματα της Ένωσης) αναμένεται να κάνουν ντεμπούτο κόντρα στην Καρδίτσα αλλά στο ματς του BCL την Τετάρτη (21/01) στη Sunel Arena. Για τον Φίζελ, δεν έφτασε έγκαιρα το letter of clearence του παίκτη, όμως θα παίξει κανονικά στο επόμενο ματς. Σχετικά με τον Κατσίβελη θα προφυλαχθεί σήμερα για να είναι έτοιμος μεσοβδόμαδα.

ΑΕΚ και Καρδίτσα έχουν την μονομαχία τους και στο BCL την Τετάρτη στην πρεμιέρα της φάσης των 16 στη διοργάνωση. Οι Καρδιτσιώτες απέκλεισαν τη Σουμπότιτσα στο play in, ενώ η Βασίλισα προκρίθηκε ως πρώτη από τον όμιλο.

Η 10άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Χαραλαμπόπουλος