Ο Τσέισον Ραντλ, ανακοινώθηκε από τον Κολοσσό για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή τη νησιωτικής ομάδας.

Ο Κολοσσός Ρόδου, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέισον Ραντλ.

Ο Αμερικανός, θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άντριου Γκάουντλοκ και θα βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τον στόχο της, που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην κατηγορία.

Ο 33χρονος γκαρντ, επιστρέφει στην Ελλάδα αυτή τη φορά για τον Κολοσσό, μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ τη σεζόν (2023-24)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κολοσσού:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Τσέισον Ραντλ.

Ο Τσέισον Ραντλ γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1993, στο Ιλινόι των ΗΠΑ και με ύψος 1.85μ. αγωνίζεται ως γκαρντ. Είναι απόφοιτος του Stanford και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2015 στην Τσεχία με τη Νίμπουρκ Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια ΝΒΑ, με τις φανέλες των Νικς και 76ερς.



Τη σεζόν 2017/18, επέστρεψε στην Ευρώπη, για χάρη τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια, υπέγραψε two-way συμβόλαιο με τους Γουίζαρντς, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2019/20, ο Αμερικανός αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Κίνας, για λογαριασμό των Tianjin Pioneers, κλείνοντας τη χρονιά στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.



Την επόμενη σεζόν, φόρεσε τη φανέλα των Μάτζικ στο ΝΒΑ και τον Δεκέμβριο του 2021, υπέγραψε στους New Zealand Breakers της Αυστραλίας. Την περυσινή αγωνιστική περίοδο, ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε στην G-League με τους Grand Rapids Gold, Oklahoma City Blue και στο Πουέρτο Ρίκο με τους Leones de Ponce.

Τη σεζόν 2023/24 ο Ραντλ αγωνίστηκε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ενώ το 2024 επέστρεψε στην G-League με τους Iowa Wolves και Stockton Kings. Φέτος, ο Αμερικανός γκαρντ ξεκίνησε στην Αγγλία και τους Λόντον Λάιονς, με τους οποίους είχε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ στο πρωτάθλημα και 4,3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ στο EuroCup».