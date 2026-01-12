Stoiximan GBL: Με «ιπτάμενο» Σαμοντούροβ η κορυφή του TOP-10 της αγωνιστικής

Newsroom
samodourov

bet365

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, βρέθηκε στην κορυφή του TOP-10 για την πιο εντυπωσιακή φάση της 14η αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η 14η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε με πλούσια δράση και μπόλικο θέαμα, το Σαββατοκύριακο (10-11/01).

Το TOP-10 για ακόμη μία φορά, προσέφερε σκορ και θέαμα με την κορυφαία φάση να ανήκει στον… ιπτάμενο Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Πιο συγκεκριμένα, ο 20χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, μπροστά στο πρόσωπο του Βαν Τούμπεργκεν.

Στη θέση No 2, ο Τάϊρικ Τζόουνς με το… καλημέρα εντυπωσίασε στην πρώτη του παρουσία στη Stoiximan GBL. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, συνεργάστηκε άψογα με τον Τάισον Γουόρντ και πέτυχε ένα τρομερό alley-oop κάρφωμα, δίνοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Την τριάδα κλείνει, ο Ρισόν Χολμς, που έπειτα από πάσα του Τι Τζέι Σορτς, απογειώθηκε στο καλάθι του Περιστερίου με ένα εμφατικό καρφωμα με το ένα χέρι.

 

Δείτε το TOP-10:


@Photo credits: Youtube/GBL TV
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα