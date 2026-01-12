Stoiximan GBL: Με «ιπτάμενο» Σαμοντούροβ η κορυφή του TOP-10 της αγωνιστικής
Η 14η «στροφή» του ελληνικού πρωταθλήματος, ολοκληρώθηκε με πλούσια δράση και μπόλικο θέαμα, το Σαββατοκύριακο (10-11/01).
Το TOP-10 για ακόμη μία φορά, προσέφερε σκορ και θέαμα με την κορυφαία φάση να ανήκει στον… ιπτάμενο Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Πιο συγκεκριμένα, ο 20χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση κόντρα στο Περιστέρι, πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, μπροστά στο πρόσωπο του Βαν Τούμπεργκεν.
Στη θέση No 2, ο Τάϊρικ Τζόουνς με το… καλημέρα εντυπωσίασε στην πρώτη του παρουσία στη Stoiximan GBL. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, συνεργάστηκε άψογα με τον Τάισον Γουόρντ και πέτυχε ένα τρομερό alley-oop κάρφωμα, δίνοντας ένα μοναδικό highlight στην αναμέτρηση.
Την τριάδα κλείνει, ο Ρισόν Χολμς, που έπειτα από πάσα του Τι Τζέι Σορτς, απογειώθηκε στο καλάθι του Περιστερίου με ένα εμφατικό καρφωμα με το ένα χέρι.
Δείτε το TOP-10:
