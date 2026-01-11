Πίτερς: Η απίθανη 35άρα του είναι ρεκόρ καριέρας με τον Ολυμπιακό
Ο Άλεκ Πίτερς πήρε το... όπλο του στην Καρδίτσα και πρωταγωνίστησε στη νίκη του Ολυμπιακού για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
- Ταϊρίκ Τζόουνς: Οι αριθμοί του στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό
- Καρδίτσα - Ολυμπιακός 80-120: Με την αύρα του Τζόουνς και 35 από τον Πίτερς σκορπάει... 100άρες
- Μπαρτζώκας: «Όταν παίζουμε στην επαρχία πρέπει να προσφέρουμε θέαμα στον κόσμο που έρχεται να μας δει»
Ο Αμερικανός σκόραρε 35 πόντους με απίθανα ποσοστά από το τρίποντο και έκανε ρεκόρ καριέρας με τα «ερυθρόλευκα». Στο ελληνικό πρωτάθλημα μετρούσε 31 πόντους, την περσινή σεζόν απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ στην EuroLeague 33 απέναντι στην Άλμπα, στο Βερολίνο από τον Απρίλιο του 2025.
Ο Πίτερς σκόραρε 35 με 6/8 τρίποντα στην Καρδίτσα και με αυτόν τον τρόπο έβαλε την... υπογραφή του, στο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός σκόραρε 120 πόντους και είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα».
Ο απολογισμός του Πίτερς
- Πόντοι - 35
- Λεπτά - 30
- Δίποντα - 4/5
- Τρίποντα - 6/8
- Βολές - 9/9
- Ριμπάουντ - 6
- Λάθη - 1
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.