Ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα του Ολυμπιακού πέτυχε ο Άλεκ Πίτερς, σκοράροντας 35 πόντους απέναντι στην Καρδίτσα!

Ο Άλεκ Πίτερς πήρε το... όπλο του στην Καρδίτσα και πρωταγωνίστησε στη νίκη του Ολυμπιακού για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός σκόραρε 35 πόντους με απίθανα ποσοστά από το τρίποντο και έκανε ρεκόρ καριέρας με τα «ερυθρόλευκα». Στο ελληνικό πρωτάθλημα μετρούσε 31 πόντους, την περσινή σεζόν απέναντι στον Πανιώνιο, ενώ στην EuroLeague 33 απέναντι στην Άλμπα, στο Βερολίνο από τον Απρίλιο του 2025.

Ο Πίτερς σκόραρε 35 με 6/8 τρίποντα στην Καρδίτσα και με αυτόν τον τρόπο έβαλε την... υπογραφή του, στο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός σκόραρε 120 πόντους και είδε τον Ταϊρίκ Τζόουνς να κάνει ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα».

Ο απολογισμός του Πίτερς