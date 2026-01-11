Γκίκας στο Gazzetta: «Και βέβαια πιστεύω πως μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία»

Ο Νίκος Γκίκας μίλησε στο Gazzetta και τόνισε πως πιστεύει στην ομάδα του και πως μπορεί να μείνει στην κατηγορία, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Πανιώνιος επιτέλους είδε «άσπρη μέρα» και πανηγύρισε νίκη μετά από 49 μέρες στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Κολοσσού το βράδυ του Σαββάτου (10/01) με 73-62.

Ο Νίκος Γκίκας, μίλησε στο Gazzetta, αμέσως μετά την αναμέτρηση και στάθηκε στην παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, όπως επίσης έδωσε μήνυμα παραμονής για την ομάδα του στην κατηγορία.

Στο κλειστό της Γλυφάδας δεν έπεφτε… καρφίτσα, με τους φίλους των «κυανέρυθρων» να γεμίζουν το γήπεδό τους, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο σύνολο του Νέναντ Μάρκοβιτς, έπειτα από τη νίκη που πέτυχε για το Eurocup κοντά στην Μπουντούτσνοστ.

Και σα να μην έφτανε αυτό, ο Βόσνιος τεχνικός του Πανιωνίου, άλλαξε την εικόνα του «ιστορικού» και στο ματς κόντρα στον Κολοσσό. Μια αναμέτρηση που ήταν κυκλωμένη από τους ανθρώπους της ομάδας της Νέας Σμύρνης, καθώς αν έχαναν, τότε πιθανότατα θα αποχαιρετούσαν την πρώτη κατηγορία.

Και όμως ο Μάρκοβιτς, είχε άλλη άποψη

Μέσα σε μια μόλις εβδομάδα, κατάφερε και άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του Πανιωνίου, τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και πήρε τα θετικά αποτελέσματα που έψαχνε, προκειμένου να ανακτήσει χαμένο έδαφος. Προφανώς η δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια έχει αλλάξει και αυτό αποτυπώνεται μέσω του τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

Ο Νίκος Γκίκας, όντας από τους πιο έμπειρους και μοναδικός που έχει απομείνει στον σύλλογο, όταν αγωνιζόταν στην Elite League, σχολίασε την έλευση του coach, λέγοντας:

«Ο coach είναι μια βδομάδα μαζί μας, καλώς δείχνει μια θέληση να βάλει παιδιά μέσα που διαθέτουν εμπειρία γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολα τα ματς τα οποία παίζουμε ειδικά στην Ελλάδα, διότι πρέπει να τα κερδίσουμε. Θέλει καθαρό μυαλό από μένα και να βάζω τους συμπαίκτες μου στο παιχνίδι».

Ο αρχηγός των «κυανέρυθρων», πραγματοποίησε ηγετική εμφάνιση στη νίκη κόντρα στους Ροδίτες και αυτό αποτυπώνεται στη στατιστική του. Δεν χρειάστηκε να σημειώσει πολλούς πόντους (6), αλλά είχε 8 ασίστ ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ.

Έκανε ακριβώς ότι ήξερε και ότι πρεσβεύει στα χρόνια που αγωνίζεται στα παρκέ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή της εικόνας της ομάδας του.

«Ο κόσμος είναι ο 6ος παίκτης μας»

Οι «πάνθηρες» έδωσαν δυναμικό «παρών» στο κλειστό της Γλυφάδας, γεμίζοντας τις κερκίδες, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδας τους. Από το πρώτο λεπτό, έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο γήπεδο και αυτό άλλαξε την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, με τους παίκτες να μπαίνουν και αυτοί στο κλίμα.

Η παραδοχή και από παίκτες αλλά και από προπονητή δεν είναι τυχαία. Ο Νίκος Γκίκας, έχει ζήσει την ομάδα και στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα και αυτή η εικόνα τον γεμίζει αισιοδοξία ενόψει συνέχειας.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ήρθε ο κόσμος μας, τον θέλουμε μαζί μας, είναι ο 6ος παίκτης μας και μακάρι να είναι συνέχεια μαζί μας».

Για να αποφύγει τον υποβιβασμό η ομάδα της Νέας Σμύρνης, πρέπει να… ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Αυτό θα γίνει μόνο μέσω των θετικών αποτελεσμάτων με τους παίκτες και κυρίως τον αρχηγό να δίνει το σύνθημα, τονίζοντας πως πρώτοι το πιστεύουν οι ίδιοι.

«Και βέβαια πιστεύω πως μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία, στο χέρι μας είναι και πρέπει να το αποδείξουμε στο παρκέ».

Παναγιώτης Αρταβάνης