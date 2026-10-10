Δείτε τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστική της Elite League.

Ο Πανιώνιος έκανε το 2/2 στην Elite League, επικρατώντας με 83-77 της Κομοτηνής. Το Λαύριο έκανε και αυτό το 2/2. κερδίζοντας τον Πανερυθραϊκό με 86-85.

Με νίκη συνέχισε και ο Πρωτέας Βούλας, νικώντας την Αναγέννηση με 76-55, ενώ εύκολη δουλειά είχε η ΑΓΕΧ που κέρδισε το Ψυχικό με 87-77. Ο Κόροιβος με τρομερό Άντερσον κέρδισε 80-73 τον Κρόνο. Ιστορική νίκη για τον Γλαύκο Εσπέρου που επικράτησε του Παπάγου με 74-71.

Αποτελέσματα

Παρασκευή 9/10

Αμύντας – Μέγαρα ΟΝΕΧ BC 65-62

Σάββατο 10/10

Πρωτέας Βούλας-Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-Evertech Παπάγου 74-71

Πανερυθραϊκός-Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 85-86

Ψυχικό-Κerakoll ΑΓΕΧ 77-87

Κόροιβος-Κρόνος BC Plasis 80-73

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 83-77

Δευτέρα 12/10

ΚΓ Πεύκων 20.00 Μαχητές Πειραματικό – Σοφάδες ΒΙΚΟΣ COLA / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Οι αγώνες αναλυτικά:

Πρωτέας Βούλας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου 75-55

Διαιτητές: Πολάτογλου-Ζακεστίδης-Παπαγιώτης (Παλάτος)

Δεκάλεπτα: 26-8, 42-29, 57-42, 75-55

Πρωτέας Βούλας (Μανουσέλης): Δήμου 2, Παπανικολάου 9 (2), Ζαν-Μπατίστ 25 (6/7τρ.), Μερμίγκης 8, Κόης 3 (1), Ογιαλίνκα 10, Μπέλη 5, Κάλλας Κολσούζογλου 4, Ταμβάκης, Χριστοφιδέλης, Αναστασόπουλος

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (Παπαδάκης): Στιούαρντ 7 (1), Αλεξιάδης 6 (1), Ιωακειμίδης, Γιαννούλτσης 2, Πετράκης 3 (1), Μπράντλεϊ 19, Κογιώνης 13, Ρουκουνάκης, Πρέκας 5 (1), Κουρέπης

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου – Evertech Παπάγου 74-71

Διαιτητές: Λιότσιος-Νάστος-Τούσης (Κορομηλάς)

Δεκάλεπτα: 26-21, 42-42, 54-56, 74-71

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου (Ρουμελιώτης): Άλεν 26 (4/), Μπρόντνεξ 18 (1), Νεόφυτος, Καφέζας 3, Στεμπάρης 6, Καρατζάς, Βασιλείου, Αδαμόπουλος, Χαρούνι 9, Βισνιέφσκι 1, Σάμαρτζικ 11

Evertech Παπάγου (Καρακώστας): Μπίσοπ 11, Μαλέλης 7 (1), Σιγάλας 10, Πετανίδης 11, Βαφειάδης 3 (1), Γιαννόπουλος, Ζευγαράς 7, Τζέικομπς 12, Καραγεωργίου 6, Μπάρμπας 4, Παπαγεωργίου

Πανερυθραϊκός – Λαύριο Αφοί Λιοσάτου 85-86

Διαιτητές: Λεβεντάκος-Τεφτίκης-Καραπαπάς (Φλώρος)

Δεκάλεπτα: 23-23, 50-35, 71-67, 85-86

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 13 (2), Δημητρακόπουλος 27 (3), Μελισσαράτος 27 (3), Καμάρας 6, Γραμματικός 4, Ερμείδης 1, Χίλερ 13(1), Τσάμης , Τσούκας 6, Ιωαννίδης 10 (1), Εζιάκα 5 (1)

Λαύριο Αφοί Λιοσάτου (Πασχάλης): Μπόθγουελ 12 (1), Στασινός 12 (2), Χουγκάζ 11, Κακαρούχας 5 (1), Σύλλας 6, Δεϊμέζης 5, Γεώργας 19 (6/10 τρ.), Σεκερτζής 2, Καλόγηρος 14 (4)

Ψυχικό – Kerakoll ΑΓΕΧ 77-87

Διαιτητές: Μπον-Μαρτινάκος-Αργυρούδης (Παπάντος)

Δεκάλεπτα: 25-21, 46-43, 62-61, 77-87

Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Κουϊσένμπερι 15, Παπαγιάννης 9 (2), Μιλεντίγεβιτς 18 (2), Παπανικολάου, Οικονομόπουλος 7 (1), Μπουντούρης 2, Γιουότ 15 (1), Ματαλιωτάκης 9 (1), Γαβριηλίδης 2

Kerakoll ΑΓΕΧ (Καρατζάς): Χαϊκάλης 5 (1), Χορν 18 (1), Μπαλόπουλος 11 (1), Παπανικολάου 8, Μολές 3 (1), Ανέι 2, Νούμερος 10 (1), Καλιανιώτης 9 (1), Καραμαλέγκος 10 (1), Γερομιχαλός Δ. 9, Μουτίδης 2

Κόροιβος – Kronos BC Plasis

Διαιτητές: Θεονάς-Βαγγάλης-Μπολάνο (Καράτσαλος)

Δεκάλεπτα: 24-21, 40-38, 57-53, 80-73

Κόροιβος (Μάνος): Άντερσον 35 (5/9 τρ.), Κατοχιανός, Τσαφαράς 6, Μπάκναλ, Κοκορέλης 3, Ο’ Μπάνον 21 (2), Τάταρης, Κιόσια 12

Kronos BC Plasis (Καραμπάς): Κιούσης 15 (1), Ουίρ 13, Γκαθράιτ 11, Παπαδιονυσίου, Γκρέκας 7 (1), Γράβας 7 (1), Δέλγας 3 (1), Τζιάλλας 3 (1), Μπουζούλας 2, Μαστόρος 10 (1), Βασιλαντωνάκης, Τσουργιάννης 2

Πανιώνιος Cosmorama Travel – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή 83-77

Διαιτητές: Κομοτηνή Ζιώγας-Ζαχαρής-Αλεξόπουλος Π. (Κουλούρης)

Δεκάλεπτα: 23-15, 45-37, 63-51, 83-77

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 18 (3), Καρράς 3, Πιλάβιος, Γερομιχαλός 15 (1), Χριστοφίλης 7 (1), Δενδρινός 13 (1), Μπάρλος 1, Σταυρακούκας 12 (1), Ουόλτερς 14

Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή (Λιόγας): Λυκογιάννης, Πέιν 15 (1), Βίκτορ 20 (1), Βλάσσης, Τουλούπης , Περρής 11 (2), Λαγός 10 (1), Σπυριδονίδης 6 (2), Δρέλλας, Ανδρέου, Σπρίντζιος 13, Μόρας 2

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ.

Η επόμενη αγωνιστική (3η, 16-19/10):

Παρασκευή 16/10

Παπάγου 17.00 Evertech Παπάγου – Πρωτέας Βούλας

Σάββατο 17/10

Αγ. Δημητρίου (N) 17.00 Kronos BC Plasis-Αμύντας

Μεγάρων 17.00 Μέγαρα ΟΝΕΧ BC – Μαχητές Πειραματικό

Σοφάδων 17.00 Σοφάδες ΒΙΚΟΣ Cola – Ψυχικό

Λαυρίου 17.00 Λαύριο Αφοί Λιοσάτου – ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Ν. Αλικαρνασσού 17.00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Interplast ΓΑΣ Κομοτηνή

Μ. Λιούγκας 17.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel – Κόροιβος

Δευτέρα 19/10

Τ. Καμπούρης 20.00 Kerakoll ΑΓΕΧ – Πανερυθραϊκός