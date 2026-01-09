Ο Τρέι Γιανγκ μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, αποχαιρέτησε τους Χοκς, έπειτα από επτά χρόνια.

Το πολυαναμενόμενο trade που αφορούσε τον Τρέι Γιανγκ… έσκασε και ο Αμερικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στους Γουίζαρντς.

Μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην Ατλάντα, ο πλέι μέικερ που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την ομάδα των Χοκς, αποχαιρέτησε, μέσω μιας ανακοίνωσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει, πως βλέπει την αλλαγή ως ευκαιρία και νιώθει ενθουσιασμένος, όμως του άφησε μια πικρία που δεν κατάφερε να κερδίσει πρωτάθλημα στα επτά χρόνια παρουσίας του στους Χοκς.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γιανγκ:

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έγραφα κάτι τέτοιο…

Τα τελευταία χρόνια δεν εξελίχθηκαν όπως τα ήθελα. Οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε για τον εαυτό μας, η προσπάθεια να φτάσουμε ύψη που η Ατλάντα δεν είχε φτάσει ποτέ ξανά.

Το να φέρω ένα πρωτάθλημα στην Ατλάντα ήταν πάντα ο στόχος μου. Όμως, ανάμεσα στους τραυματισμούς, τις αναποδιές και καταστάσεις που δεν έβγαζαν νόημα, δεν καταφέραμε ποτέ πραγματικά να δούμε το πλήρες δυναμικό μας.

Η πόλη που με μεγάλωσε και μου έμαθε τόσα πολλά θα είναι για πάντα ένα κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία…

Ωστόσο, ο πόνος του να μένεις ίδιος τελικά ξεπέρασε την αβεβαιότητα της αλλαγής. Η αλλαγή συχνά συνοδεύεται από φόβο, αλλά εγώ τη βλέπω ως μια ακόμη ευκαιρία.

Μπαίνω σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο γεμάτος ενθουσιασμό, με το κεφάλι ψηλά και το βλέμμα μπροστά. Ήρθε η ώρα να δούμε τι είναι δυνατό όταν η στήριξη είναι πραγματική και το όραμα ξεκάθαρο.

Προχωράμε.»

— Trae Young