Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η 2η αγωνιστική της Δ’ Φάσης (Play In) του Κυπέλλου Ελλάδας θα ξεκινήσει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Τότε θα «κλειδώσει» και η συμμετοχή όλων των ομάδων στο Final-8 του θεσμού. Βέβαια, η διεξαγωγή του αγώνα Άρης-Περιστέρι οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος Περιστέρι-Άρης που ήταν προγραμματισμένη για τις 17 του μήνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η οποία θα μετατεθεί για αργότερα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης – Περιστέρι (8)

28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός (6)

02/02/2026 Π. Χανιώτης 14.00 Μύκονος – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)

04/02/2026 Δ. Τόφαλος ή ΔΑΚ Λευκάδας 18.00 Προμηθέας Πάτρας – Νικητής Δόξα Λευκάδας / Μαρούσι (5).

* Ανάλογα με τον νικητή του αγώνα Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA – Μαρούσι Chery στις 14/01, θα οριστεί η έδρα διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery στις 4/02.