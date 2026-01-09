Κύπελλο Ανδρών: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Δ’ Φάσης
Η 2η αγωνιστική της Δ’ Φάσης (Play In) του Κυπέλλου Ελλάδας θα ξεκινήσει το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Τότε θα «κλειδώσει» και η συμμετοχή όλων των ομάδων στο Final-8 του θεσμού. Βέβαια, η διεξαγωγή του αγώνα Άρης-Περιστέρι οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης πρωταθλήματος Περιστέρι-Άρης που ήταν προγραμματισμένη για τις 17 του μήνα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η οποία θα μετατεθεί για αργότερα.
- Δόξα Λευκάδας - Μαρούσι: Στις 14 Ιανουαρίου η αναμέτρηση και ο νικητής με Προμηθέα για μια θέση στο Final 8
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
17/01/2026 Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης – Περιστέρι (8)
28/01/2026 Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός (6)
02/02/2026 Π. Χανιώτης 14.00 Μύκονος – Καρδίτσα Ιαπωνική (7)
04/02/2026 Δ. Τόφαλος ή ΔΑΚ Λευκάδας 18.00 Προμηθέας Πάτρας – Νικητής Δόξα Λευκάδας / Μαρούσι (5).
* Ανάλογα με τον νικητή του αγώνα Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA – Μαρούσι Chery στις 14/01, θα οριστεί η έδρα διεξαγωγής του αγώνα Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA – Νικητής Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA / Μαρούσι Chery στις 4/02.
