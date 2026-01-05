O Άντριου Γκάουντλοκ δεν θα συνεχίσει στον Κολοσσό, με την απόφαση να έχει παρθεί.

Η απόφαση είναι ειλημμένη για τον Άντριου Γκάουντλοκ στον Κολοσσό. Ο Αμερικανός περιφερειακός δεν θα συνεχίσει στην ομάδα της Ρόδου και μένει να δούμε αν θα βρεθεί ο αντικαταστάτης μέχρι το κρίσιμο ματς με τον Πανιώνιο στις 10/1.

Έπειτα από ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Άντριου Γκάουντλοκ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Οι πληροφορίες ανέφεραν, πως σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρους του παίκτη του Κολοσσού, για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

O παίκτης είχε γράψει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του: «Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου, μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος».

Ο Λυκογιάννης τοποθετήθηκε για τον Γκάουντλοκ λέγοντας: «Θα τοποθετηθεί επίσημα η διοίκηση. Αλλά, νομίζω σήμερα η ομάδα έδειξε με τον τρόπο που έπαιξε ότι το μπάσκετ του ενός έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχει το ομαδικό παιχνίδι. Ο Γκάουντλοκ είναι ένας σπουδαίος παίκτης, που έκανε μία σπουδαία καριέρα και σίγουρα πέρυσι είχε σημαντική συμβολή να σωθεί η ομάδα. Αυτή την στιγμή, υπάρχει ένα σοβαρότατο δίλημμα, που εκτός από αγωνιστικό είναι και ηθικό. Η διοίκηση θα πάρει την τελική απόφαση».