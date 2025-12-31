Ο Άντριου Γκάουντλοκ αφέθηκε ελεύθερος περιοριστικούς όρους μετά την σύληψή του στις 29 Δεκεμβρίου για δέμα με κάνναβη, προερχόμενο από τις ΗΠΑ, που είχε παραλήπτη τον ίδιο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ

Ο Αμερικανός συνελήφθη στις 29 Δεκεμβρίου, καθώς σε τελωνειακό έλεγχο που έγινε σε δέμα που προοριζόταν για τον ίδιο, βρέθηκαν 252 γραμμάτια κάναβης.

Ο 37χρονος Άντριου Γκάουντλοκ, που αγωνίζεται στον Κολοσσό Ρόδου, συνελήφθη με κατηγορία που αποδίδεται ως διακίνηση ναρκωτικών υπό τις ειδικότερες μορφές της παραλαβής και της κατοχής, σε μια δικογραφία που στηρίζεται σε κατάσχεση δέματος με προέλευση τις ΗΠΑ και σε ευρήματα που ακολούθησαν μετά τη σύλληψη.

Η διαδικασία κορυφώθηκε με την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και, σύμφωνα με τα στοιχεία που τίθενται στο επίκεντρο της υπεράσπισής του, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισης του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο μπασκετμπολίστας του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ

Το χρονικό από τον έλεγχο στο αεροδρόμιο μέχρι τη σύλληψη στη Ρόδο

Στις 11/12/2025, ελεγκτές του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησαν έλεγχο σε δέματα των ΕΛΤΑ και εντόπισαν ένα δέμα με προέλευση τις ΗΠΑ και προορισμό την Ελλάδα, στο οποίο ως παραλήπτης εμφανιζόταν ο Γκάουντλοκ με διεύθυνση στη Ρόδο. Κατά τον έλεγχο καταγράφηκε ότι βρέθηκαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης μικτού βάρους 245g, τα οποία ακολούθως ταυτοποιήθηκαν ως κάνναβη μετά από χημική εξέταση και κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε η διαδικασία της ελεγχόμενης παράδοσης, ώστε το δέμα να φτάσει στον τελικό παραλήπτη υπό επιτήρηση των αρχών. Η επιχείρηση οργανώθηκε στη Ρόδο και, σύμφωνα με την περιγραφή της δικογραφίας, το πρωί της 29/12/2025 παραδόθηκε ειδοποιητήριο άφιξης του δέματος στη διεύθυνση όπου στεγάζονται γραφεία αθλητικού σωματείου. Στις 13:15 της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος πήγε σε κατάστημα των ΕΛΤΑ στη Ρόδο για να το παραλάβει και αμέσως μετά την παραλαβή επενέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν σε διακριτική επιτήρηση, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Η έρευνα στην κατοικία και τα ευρήματα που προστέθηκαν στη δικογραφία

Μετά τη σύλληψη πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του κατηγορούμενου στις Καλυθιές Ρόδου παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Εξουσίας. Εκεί, σύμφωνα με τα καταγραφόμενα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης καθαρού βάρους 7g, 2 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης και 1 μεταλλικός τρίφτης. Αυτά τα ευρήματα συνδέθηκαν με τη βασική κατηγορία και προστέθηκαν ως υλικό που οι αρχές αξιολογούν συνολικά σε σχέση με το δέμα.

Η απολογία, οι συνήγοροι υπεράσπισης και η γραμμή ότι δεν υπήρχε γνώση

Στο πλαίσιο των ισχυρισμών που προβάλλονται από την πλευρά του, ο Γκάουντλοκ υποστήριξε ότι τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν στο δέμα δεν τα παρήγγειλε ο ίδιος και ότι ένας φίλος του από την Αμερική του τα απέστειλε λέγοντάς του πως στέλνει «ένα δώρο», χωρίς εκείνος να γνωρίζει τι περιείχε το δέμα. Στην ίδια γραμμή, ανέφερε ότι η μικροποσότητα που βρέθηκε στην οικία του δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο, όπως υποστήριξε, έκανε χρήση μαζί με φίλες του, ενώ ο ίδιος τόνισε ότι δεν είναι χρήστης ναρκωτικών.

Η δημόσια διάσταση όταν ο κατηγορούμενος είναι επαγγελματίας αθλητής

Η υπόθεση έχει και μια αναπόφευκτη κοινωνική σκιά, καθώς αφορά επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που αγωνίζεται στη Ρόδο, με σταθερή παρουσία σε ομάδα και με δημόσιο προφίλ. Στην πράξη, τέτοιες υποθέσεις αποκτούν διπλή ανάγνωση. Από τη μία, υπάρχει η ποινική διαδικασία, που κρίνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία και τις θεσμικές εγγυήσεις. Από την άλλη, υπάρχει η άμεση επίδραση στη δημόσια εικόνα, στις σχέσεις με το περιβάλλον εργασίας και στην αίσθηση ότι η υπόθεση δεν αφορά μόνο έναν ιδιώτη, αλλά ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε συνεχή έκθεση. Αυτό το δεύτερο επίπεδο όμως δεν μπορεί να υποκαταστήσει το πρώτο.

Πηγή: dimokratiki.gr