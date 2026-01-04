Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Καρδίτσα.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας με 92-85 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και να βάζουν δύσκολα στους «πράσινους».