Παναθηναϊκός - Καρδίτσα: Τα highlights της νίκης των «πράσινων»
Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Καρδίτσα.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας με 92-85 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και να βάζουν δύσκολα στους «πράσινους».
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
