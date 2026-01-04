Παπανικόπουλος: «Πολύ ωραία ατμόσφαιρα, την χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ»

Ο Νίκος Παπανικόπουλος έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια της Καρδίτσας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας με 92-85 στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους φιλοξενούμενους να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και να βάζουν δύσκολα στους «πράσινους».

Ο Νίκος Παπανικόπουλος μίλησε για την τεράστια προσπάθεια που έκανε η ομάδα του και για τη δύσκολη συνέχεια στο Basketball Champions League.

Αναλυτικά

«Τα παιδιά έκαναν μια προσπάθεια πολύ σημαντική. Η γενική εικόνα μας ήταν καλή. Αυτά τα παιχνίδια για εμάς είναι εύκολα διότι παίζουμε χωρίς πίεση και παίξαμε πολύ καλά».

Για το rotation και το ματς με την Σουμπότιτσα: «Στο rotation που έχουμε όλοι οι παίκτες μας είναι σημαντικοί. Και μάλιστα έχουμε και μικρό rotation. Τα παιδιά παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια και όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Θα πάμε να παίξουμε δυο σημαντικά παιχνίδια με την Σουμπότιτσα αυτή την εβδομάδα».

Για τον στόχο της παραμονής: «Δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που θέτουμε από την αρχή της σεζόν και πέρσι το ίδιο λέγαμε που βγήκαμε 5οι. Το θέμα είναι η Καρδίτσα να βρίσκεται στην μεγάλη κατηγορία. Θα υπάρχουν χρονιές που θα είναι εξαιρετικές, θα υπάρχουν χρονιές που θα έχουμε απαιτήσεις, το θέμα είναι να είμαστε εκεί. Όλοι ξέρουμε την δουλειά μας».

Όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου

«Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα με πολλά παιδιά. Ήταν και τα δικά μου. Είναι κάτι που το ελληνικό μπάσκετ το χρειάζεται και το κερδίζει. Παίξαμε ένα πραγματικά καλό παιχνίδι. Πολλές φορές αποφασίζει και ο αντίπαλος για το πως θα πάει. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποφασιστικοί στις 0-5 κατοχές για να πάει το ματς στην κατοχή, όχι για να το κερδίσουμε. Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι δύσκολα για ομάδες σαν την Καρδίτσα γιατί το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι προδιαγεγραμμένο και οι παίκτες έχουν μεγαλύτερο ποσοστά στο σουτ ή στην προσωπική απόφαση. Έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τα δύο που παίζουμε για το BCL για εμάς είναι σημαντικά».

Για τους αγώνες του BCL: «Ξεκαθαρίζουμε τους στόχους της ομάδας που είναι αποκλειστικά η συμμετοχή της ομάδας και του χρόνου στην ελληνική λίγκα. Η ομάδα πέτυχε παραπάνω από τον στόχο της να προκριθεί στα play-in και τώρα έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο για να κάνουμε το κάτι παραπάνω και κάτι που τα παιδιά το αξίζουν και το δικαιούνται. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε περισσότερο με την Σπαρτάκ παρά με τον Παναθηναϊκό».

Για την εμφάνιση και αν δίνει αυτοπεποίθηση ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων: «Ευρωπαϊκό διπλό έχουμε κάνει. Συνέβη και την προηγούμενη φορά εναντίον της Μάλαγα όταν παίζαμε και παίζαμε κρίσιμο παιχνίδι με το Μαρούσι, οπότε είπαμε ότι αυτό και το ταξίδι και το ματς με τον Παναθηναϊκό θα το χρησιμοποιήσουμε για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τώρα, δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Η Σπαρτάκ είναι πολύ καλή ομάδα. Εμείς θα δώσουμε το 100% και τις επόμενες μέρες θα ξέρουμε πόσο αποφασιστικοί θα είμαστε στο ματς».