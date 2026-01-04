Ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για την κατάσταση των Ντίνου Μήτογλου και Νίκου Ρογκαβόπουλου και αν υπολογίζονται για την διαβολοβδομάδα στην Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να φτάσει στη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα με 92-85 για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Άταμαν ρωτήθηκε για την κατάσταση των Ντίνου Μήτογλου (θλάση στους οπίσθιους μηριαίους) και Νίκου Ρογκαβόπουλου (σφίξιμο στη γάμπα) και απάντησε για την διαθεσιμότητά τους ενόψει της διπλής αγωνιστικής στο Telekom Center Athens και τα δύο παιχνίδια κόντρα σε Αρμάνι Μιλάνο (6/1) και Βίρτους Μπολόνια (8/1).

«Ο Μήτογλου νομίζω είναι πιο σοβαρό από του Ρογκαβόπουλου. Έχει θλάση στους οπίσθιους μηριαίους και δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται. Αυτή την εβδομάδα πιστεύω ότι δεν μπορεί να παίξει. Θα δούμε όμως μετά την θεραπεία. Του Ρογκαβόπουλου ήταν έκπληξη. Πόνεσε στην γάμπα σήμερα το πρωί και τον προστατέψαμε. Πιστεύω μπορεί να παίξει στην διπλή αγωνιστική» ήταν το σχετικό σχόλιο του Τούρκου προπονητή.

Όσον αφορά το ματς; «Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε soft και δώσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε ένα physical παιχνίδι. Επιθετικά σκοράραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την επιθετικότητα στην άμυνα, ελέγξαμε το ματς, μοιράσαμε το ματς στους 10 παίκτες που είναι υγιείς. Πνευματικά είναι δύσκολα αυτά τα ματς ανάμεσα σε σημαντικά ματς της Euroleague. Εγώ ποτέ δεν περιμένω καλό μπάσκετ σε αυτά τα ματς. Το σημαντικό είναι να κερδίσουμε και κερδίσαμε».