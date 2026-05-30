Ο Κέντρικ Ναν αντιμετώπισε πρόβλημα στον καρπό ωστόσο συνέχισε κανονικά στο Game 2 της σειράς απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό του καρπό ωστόσο συνέχισε να δίνει κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα είχε μια πτώση στο πρώτο δεκάλεπτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νιώσει ενοχλήσει στον καρπό του.

Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο αντικαταστάθηκε από τον Εργκίν Άταμαν ωστόσο επέστρεψε στο παιχνίδι και συνέχισε να παίζει με πόνους.

Κάτι που φάνηκε να τον επηρεάζει καθώς έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας μόλις 2 πόντους με 1/8 εντός παιδιάς (1/7 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθς σε 12:45'.