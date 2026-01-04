Αταμάν για την ομιλία Γιαννακόπουλου: «Είμαι εδώ να μιλήσω για το παιχνίδι, παίξαμε καλά και θα προετοιμαστούμε για τα επόμενα»

Ο Εργκίν Αταμάν δε θέλησε να μιλήσει για την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως η ομάδα θα είναι έτοιμη για τα επόμενα παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας στη 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τα δύο παιχνίδια που έρχονται στην EuroLeague. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αρμάνι την Τρίτη (6/1 - 21:15) και τη Βίρτους την Πέμπτη (8/1 - 21:15), στο Telekom Center.

Ο Τούρκος προπονητής δε θέλησε να σχολιάσει κάτι για τα όσα είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Τίποτα, ήταν σημαντικό να κερδίσουμε. Δεν είναι εύκολο πνευματικά, ανάμεσα από πολύ σημαντικά παιχνίδια στην EuroLeague. Τώρα θα προετοιμαστούμε για τη διπλή αγωνιστική, έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια εντός έδρας».

Για την ομιλία Γιαννακόπουλου στην προπόνηση: «Είμαι εδώ για να μιλήσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, παίξαμε καλά, κερδίσαμε την Καρδίτσα και θα προετοιμαστούμε για τα επόμενα παιχνίδια».