Παπαθεοδώρου: «Έχουν συμβεί πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το μπάσκετ και μας έχουν επηρεάσει»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στα σημεία που έκριναν την αναμέτρηση με τον Κολοσσό και κλήθηκε να σχολιάσει τους λόγους για τους οποίους το Μαρούσι βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία.

Το Μαρούσι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL με την ήττα από τον Κολοσσό και υποχώρησε στην 12η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 2-10, πριν από την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Προμηθέα Πατρών (11/1, 16:00).

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του στη συνέντευξη Τύπου: «Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συλλυπηθώ την οικογένεια του Κολοσσού Ρόδου και προσωπικά την οικογένεια του Γιώργου Ματσαμά για την απώλειά του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας αδαμάντινος χαρακτήρας που είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Ταυτόχρονα πρόσφερε πάρα πολλά στον Κολοσσό όλα αυτά τα χρόνια. Για το παιχνίδι, θα πω ότι ο Κολοσσός, στο τέλος της ημέρας, άξιζε να κερδίσει. Είχε δύο πράγματα που καθόρισαν την εξέλιξη του αγώνα: μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, η οποία φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο στο κομμάτι των ριμπάουντ, και μεγαλύτερη ευστοχία σε ό,τι έκανε στο μισό γήπεδο. Οπότε πρέπει να τους συγχαρούμε. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, και να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Είναι πολλοί παράγοντες που έχουν συντελέσει στο ότι είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία. Σίγουρα ξεχωρίζει η έλλειψη αμυντικού φιλτρου που έχουμε. Σήμερα ο Κολοσσός, χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, τον Γκάουντλοκ, σκόραρε 90 πόντους, με τον αμέσως επόμενο Αμερικανό γκαρντ, τον Νίκολς, να σκοράρει 10. Και εμείς δεχτήκαμε 90. Σίγουρα έχουν συμβεί κι άλλα πράγματα στη διάρκεια της χρονιάς που δεν έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό, με το μπάσκετ, που σίγουρα μας έχουν επηρεάσει και μας έχουν κοστίσει, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Εμείς, αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε, είναι το κομμάτι της ομάδας μας. Γίνεται η προσπάθεια, και θα δούμε τι θα μας φέρει το μέλλον».