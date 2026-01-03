Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε στο άσχημο πρόσωπο της ομάδας του, αλλά είναι αισιόδοξος πως θα επιστρέψει στο σωστό δρόμο.

Το Περιστέρι έκανε το χειρότερο παιχνίδι του με τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο», αλλά ο προπονητής της ομάδας Βασίλης Ξανθόπουλος πιστεύει πως θα γυρίσει στο σωστό δρόμο.

«Δεν ξέρω τι να πω για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πραγματικά. Είναι το χειρότερό μας παιχνίδι σίγουρα τη φετινή σεζόν. Και δυστυχώς φάνηκε από την αρχή, όταν κάνεις επτά λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο κι επτά λάθη στο δεύτερο, που εμείς είμαστε μια ομάδα που αν εξαιρέσουμε το προηγούμενο παιχνίδι, όπου κάναμε πάλι πολλά λάθη, είναι κακό δείγμα αυτό. Είμαστε μια ομάδα, που κάνουμε κάτω από 11 λάθη στην ουσία. Κι όταν ξεκινάς εδώ μέσα με τόσα λάθη και βάζει ο Ηρακλής τόσα εύκολα καλάθια και ξεφεύγει το σκορ, μετά είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσεις, όταν κυνηγάς τόσο μεγάλες διαφορές» δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των «κυανοκιτρίνων».

Και συνέχισε: «Σίγουρα κάναμε προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Ένα παιχνίδι μπάσκετ, όπως ξέρετε όλοι διαρκεί 40 λεπτά κι όταν σε τέτοιες έδρες με τέτοια ομάδα, που έχει ποιότητα ξεκινάς το παιχνίδι και χάνεις τόσους πόντους μετά είναι πολύ δύσκολο. Κι αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι δεν μου αρέσει να τα παρατάμε. Έτσι ήμουν σαν παίκτης, έτσι είμαι και σαν προπονητής. Δεν θέλω η ομάδα μας να τα παρατάει. Να πω συγχαρητήρια στον Ηρακλή και για την πορεία και για την εμφάνιση. Εμείς έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα».

Ωστόσο, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος παραμένει αισιόδοξος: «Δεν είναι δικαιολογία ότι λείπουν παίκτες από τις προπονήσεις, ότι είχαμε θέματα αρκετά. Να βάλουμε τον καινούργιο παίκτη στην ομάδα, διότι όπως καταλάβατε έχουμε ένα θέμα τραυματισμού με τον Αμπερκρόμπι και να δουλέψουμε. Και θεωρώ ότι όπως τους είπα και μέσα θα βρούμε λύσεις για να γυρίσουμε στο σωστό μονοπάτι, στο σωστό δρόμο».

