Τα highlights από τη νίκη του Περιστερίου μέσα στην Πάτρα

Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Περιστερίου επί του Προμηθέα μέσα στην Πάτρα για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το Περιστέρι έφυγε με το «διπλό» από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 77-84 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου, έφτασε τις οκτώ νίκες στο πρωτάθλημα, έχοντας ως κορυφαίο τον Πέιν που τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους!