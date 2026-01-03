Λούκιτς: «να δούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο»

Ο προπονητής του Ηρακλή, Ζόραν Λούκιτς μίλησε μετά τη νίκη απέναντι στο Περιστέρι και στάθηκε στα λάθη του δευτέρου ημιχρόνου.

Το Περιστέρι επέστρεψε από το -22, όμως δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω απέναντι στον ηρακλή, με τον προπονητή του Γηραιού, Ζόραν Λούκιτς, να τοποθετείται σχετικά με αυτό.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια παρόμοια κατάσταση με το παιχνίδι του Πανιωνίου, καθώς ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο, αλλά όχι και στο δεύτερο μέρος.

Όταν συμβαίνει μία φορά, μπορεί να είναι συμπτωματικό, αλλά όταν συνεχίζει το φαινόμενο, οφείλουμε να δούμε τα λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά.

Αντιμετωπίζουμε την πορεία μας βήμα – βήμα, τώρα έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι και στη συνέχεια αυτό με τον Άρη.

Λατρεύω τον κόσμο του Ηρακλή και ως ομάδα του οφείλουμε νίκες, αλλά με 40 λεπτά καλού μπάσκετ και όχι μόνο ενός ημιχρόνου!»