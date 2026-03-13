Ο Γιώργος Πανταζόπουλος θα συνεχίσει να εκτελεί καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, καθώς η «κυανόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Sporting Director της ομάδας μας, Γιώργο Πανταζόπουλο, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η μέχρι σήμερα παρουσία του στον σύλλογο υπήρξε απόλυτα επιτυχημένη, καθώς με επαγγελματισμό, αφοσίωση και ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισμό συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία και την πρόοδο της ομάδας μας.

Παράλληλα, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανέπτυξε έναν ισχυρό και ουσιαστικό δεσμό με τον οργανισμό του Ηρακλή, κατανοώντας πλήρως το μέγεθος, την ιστορία και τις απαιτήσεις του συλλόγου.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αποτελεί τον κατάλληλο άνθρωπο για να οδηγήσει τον αγωνιστικό σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.

Συνεχίζουμε μαζί για τον Ηρακλή που ονειρευόμαστε…»

Πανταζόπουλος: «Ευλογία να συνεργάζεσαι με ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι το ίδιο όραμα»

Μιλώντας στο iraklis-bc.gr για την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΚΑΕ Ηρακλής, ο Γιώργος Πανταζόπουλος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος, που έναν χρόνο μετά από την έλευσή μου στον Ηρακλή συμφωνήσαμε με τη Διοίκηση να συνεχίσω στην ομάδα για την επόμενη διετία. Είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή τη Διοίκηση, τα μέλη της οποίας μοιράζονται το ίδιο όραμα με σένα.

Ευχαριστώ πολύ τη Διοίκηση για την πρόταση επέκτασης της συνεργασίας μας. Ήταν μια πάρα πολύ εύκολη απόφαση για μένα και θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση για να πετύχουμε μαζί ακόμη καλύτερα πράγματα από τη νέα σεζόν.

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ηρακλή, που από την πρώτη μέρα, η αγάπη και ο σεβασμός που έχουν δείξει προς το πρόσωπό μου είναι σε υπερθετικό βαθμό. Είναι κάτι, το οποίο δεν περνάει απαρατήρητο από μένα κι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου.

Το πιο σημαντικό, όμως είναι ότι υπάρχει μια Διοίκηση, με την οποία μπορείς να δουλεύεις απερίσπαστος, να συνεργάζεσαι αρμονικά μαζί της και να υπάρχει ταύτιση απόψεων σχεδόν σε όλα τα θέματα. Είναι το Α και το Ω για να μπορέσει να πετύχει η ομάδα αυτά, που όλοι οραματίζονται».