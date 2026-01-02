O Λόντον Περάντες θα βρίσκεται στην αποστολή του Αμαρουσίου για το ματς με τον Κολοσσό στη Ρόδο.

Όπως σας είχε πληροφορήσει το Gazzetta, δυσκόλευαν τα πράγματα γύρω από τη μετακίνηση του Λόντον Περάντες στον Ηρακλή από το Μαρούσι. Οι ομάδες της Stoiximan GBL προσπαθούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις στα ρόστερ τους, πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου, κάτι που τους πιέζει χρονικά, με τον «γηραιό» να είναι ανάμεσα σε αυτές.

Ο 31χρονος γκαρντ είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο γύρισε, καθώς δεν βρέθηκε η... χρυσή τομή για τη λύση του συμβολαίου του και την αποζημίωσή του.

Όμως έχουμε ανατροπή σκηνικού, αφού το Μαρούσι... ενεργοποιεί ξανά τον παίκτη, ο οποίος θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας για το ταξίδι στη Ρόδο και το ματς με τον Κολοσσό την Κυριακή 4/1.

Φέτος μετρά 6.9 πόντους και 5.1 ασίστ ανά ματς στη Stoiximan GBL με τη φανέλα του Αμαρουσίου.