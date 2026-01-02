Δυσκολεύουν τα πράγματα γύρω από τη μετακίνηση του Λόντον Περάντες στον Ηρακλή που αναζητά άλλες λύσεις.

Δυσκολεύουν τα πράγματα γύρω από τη μετακίνηση του Λόντον Περάντες στον Ηρακλή από το Μαρούσι. Οι ομάδες της Stoiximan GBL προσπαθούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις στα ρόστερ τους, πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου, κάτι που τους πιέζει χρονικά, με τον «γηραιό» να είναι ανάμεσα σε αυτές.

Ο 31χρονος γκαρντ είχε ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο επέστρεψε καθώς δεν μπορούσε να τα βρει με την ομάδα του Αμαρουσίου για τη λύση του συμβολαίου του και την αποζημίωσή του. Ο Ηρακλής θα στραφεί σε άλλες λύσεις καθώς δεν θέλει να χάσει την προθεσμία που επιτρέπει σε παίκτη από ελληνική ομάδα να μετακινηθεί σε άλλη ελληνική μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου.

Ο Περάντες αγωνίστηκε για 7 ματς τη φετινή σεζόν στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας 6.9 πόντους σε περίπου 23 λεπτά και αποδεσμεύτηκε πριν μερικές ημέρες από το ρόστερ.