Γκάουντλοκ: «Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου, μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος»
Έπειτα από ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Άντριου Γκάουντλοκ οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
Οι πληροφορίες ανέφεραν, πως σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρους του παίκτη του Κολοσσού, για εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Ο παίκτης των Ροδιτών μέσω ανάρτησης του στα social media μίλησε για το θέμα.
«Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα», έγραψε.
