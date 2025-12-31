Ηρακλής: Φουλάρει για Περάντες, στην έξοδο ο Φόστερ
Οι ομάδες της Stoiximan GBL προσπαθούν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις στα ρόστερ τους, πριν την έναρξη του δευτέρου γύρου. Με τον Ηρακλή φυσικά να είναι μια από αυτές, προχωρώντας σε μία ακόμα κίνηση.
Ο λόγος για τον Λόντον Περάντες. Οι Θεσσαλονικείς τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, με τον 30χρονο γκαρντ, που στο παρελθόν έχει περάσει από τον Κολοσσό, να ξεκινά τη σεζόν στο Μαρούσι αλλά να μην καταφέρνει να πείσει με την παρουσία του στα βόρεια προάστια.
Ο Περάντες αγωνίστηκε για 7 ματς τη φετινή σεζόν στο Μαρούσι, πετυχαίνοντας 6.9 πόντους σε περίπου 23 λεπτά και αποδεσμεύτηκε πριν μερικές ημέρες από το ρόστερ.
Με τον Ηρακλή, ωστόσο να προχωρά και στην αποδέσμευση του Κάιλ Φόστερ, για να ενταχθεί ο Λόντον Περάντες στο ρόστερ του. Ο Φόστερ πρέπει να θεωρείται παρελθόν από τον «Γηραιό», συγκεντρώνοντας μάλιστα και ενδιαφέρον από ομάδες της Stoiximan GBL.
Ο 28χρονος γκαρντ (1.97μ.) ξεκίνησε τη σεζόν στον Ηρακλή, μετρώντας 7.5 πόντους σε 14 λεπτά συμμετοχής.
