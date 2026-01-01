Με έξι απουσίες πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση για το 2026 η ΑΕΚ ενόψει και του αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

Αν ισχύει ότι «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται», τότε το... ποδαρικό στο 2026 δεν ήταν και το καλύτερο δυνατόν στις τάξεις της ΑΕΚ.

Μπορεί να άλλαξε ο χρόνος, αλλά η κακοδαιμονία συνεχίστηκε όσον αφορά τα προβλήματα με τους τραυματισμούς στις τάξεις της ομάδας.

Την ώρα που άπαντες στην ΑΕΚ αναμένουν την άφιξη του πολύπειρου Τζέιμς Νάναλι, ο Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησε μετ' εμποδίων την πρώτη προπόνησή για το νέο έτος.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός της ΑΕΚ δεν είχε στη διάθεσή του έξι παίκτες! Εκτός των Τζιαν Κλαβέλ, Γκρεγκ Μπράουν, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της αποθεραπείας, δεν προπονήθηκαν και οι ΡαϊΚουάν Γκρέι, Κρις Σίλβα (ταλαιπωρούνται από ίωση), και Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο.

Η κατάστασή των Γκρέι, Σίλβα, Κατσίβελη ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου, με αντίπαλο τον Προμηθέα στην Πάτρα θα επανεκτιμηθεί το πρωί της Παρασκευής (2/1).