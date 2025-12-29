O Hλίας Ζούρος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Πανιώνιο, με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν την απάντηση του Νέναντ Μάρκοβιτς.

Η παραίτηση του Ηλία Ζούρου από τον πάγκο του Πανιωνίου, οδηγεί τη διοίκηση των «κυανέρυθρων» στην αναζήτηση του αντικαταστάτη του, μετά την ήττα από τον Ηρακλή στο «Ιβανώφειο» για την 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι κυανέρυθροι έκαναν και επίσημο το διαζύγιο, αναφέροντας πως αποδέχονται την παραίτηση. Πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης περιμένει την απάντηση του Νέναντ Μάρκοβιτς που βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα.

Στο... κάδρο των υποψήφιων για να αντικαταστήσουν τον Ζούρο (αν αρνηθεί ο Μάρκοβιτς) είναι και ο Γιαν Τάμπακ.

Στον Πανιώνιο αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν την καλύτερη επιλογή, καθώς είναι πολύ κρίσιμο το σημείο χρονιά για την ομάδα και την προσπάθεια που γίνεται για να ανακάμψει , ώστε να παραμείνει στην κατηγορία μετά από το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν και τις σερί ήττες.

Aναλυτικά όσα αναφέρει ο Πανιώνιος

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή (27.12.2025) ο κ.Ηλίας Ζούρος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του head coach.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αποδέχεται την παραίτηση του κ.Ζούρου, τον ευχαριστεί για την παρουσία του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στο μέλλον.

Χρέη πρώτου προπονητή στην αναμέτρηση με την Bourges για το Eurocup την Τρίτη (30.12) θα έχει ο Νίκος Καραγιάννης, αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, η οποία στηρίζει απόλυτα την ΚΑΕ κι έχει άριστη συνεργασία μαζί της.