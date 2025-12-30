Παναθηναϊκός: Η 12άδα του Άταμαν για το ματς με το Μαρούσι
Όπως έγινε γνωστό από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (30/12), ο Τούρκος τεχνικός άφησε εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Κώστας Σλούκας ο οποίος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο.
Φυσικά είναι εκτός και οι Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ οι οποίοι βρίσκονται εκτός ελληνικού ρόστερ, ενώ κανονικά βρέθηκε στην 12άδα ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο οποίος όπως αποκάλυψε το Gazzetta από την Τετάρτη (31/12) θα αποτελεί μέλος του Αμαρουσίου με τη μορφή δανεισμού.
Έτσι λοιπόν η 12άδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι στα βόρεια προάστια αποτελείται από τους Σορτς, Καλαϊτζάκη, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Κουζέλογλου, Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
