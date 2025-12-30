Χωρίς του Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Επιστροφή στην κανονικότητα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR μετά τα κρούσματα της γρίπης Α η οποία και ταλαιπώρησε οκτώ παίκτες και τέσσερα μέλη του προπονητικού σταφ.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή του αγώνα με το Μαρούσι το οποίο ήταν προγραμματισμό να διεξαχθεί το προηγούμενο Σάββατο, αλλά θα λάβει χώρα το απόγευμα της Τρίτης (30/12, 18:30) στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Από την εξάδα των ξένων, ο Εργκίν Άταμαν άφησε εκτός τον Τσέντι Όσμαν και τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ δεν υπολογίζονται και οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις οι οποίοι δεν έχουν δηλωθεί στο ελληνικό ρόστερ της Stoiximan GBL.

Έτσι λοιπόν η εξάδα των ξένων για την αναμέτρηση με το Μαρούσι αποτελείται από τους Σορτς, Γκραντ, Χολμς, Ναν, Ερνανγκόμεθ και Γιούρτσεβεν.