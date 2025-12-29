Η ΑΕΚ συνεχίζει να τσεκάρει την αγορά και ο Ματ Τόμας βρίσκεται στο... στόχαστρο, μεταξύ άλλων.

Ο Τζιαν Κλαβέλ αποκτήθηκε από την ΑΕΚ για να κάνει τη διαφορά στα γκαρντ και να δώσει λύσεις στην επίθεση με το σκοράρισμα του. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα και υπάρχει προβληματισμός στο στρατόπεδο της ομάδας

Ο Πορτορικανός γκαρντ έχει προσφέρει ελάχιστα στα λίγα ματς που έχει αγωνιστεί. Επίσης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, oι άνθρωποι της Βασίλισσας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και της αλλαγής του, καθώς ο παίκτης σε καμιά περίπτωση δεν έχει πείσει. Η ΑΕΚ δεν σταματά να... σαρώνει την αγορά, όσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο σε αυτή την εποχή.

Η περίπτωση Τόμας

Η Ένωση προσπαθεί να είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο και να ενισχυθεί ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μεταξύ των παικτών που εξετάζει και είναι στη λίστα της, βρίσκεται και ο Ματ Τόμας που στο παρελθόν έπαιξε στον Παναθηναϊκό.

Εξαιρετικός σουτέρ που τη σεζόν που διανύουμε παίζει στην Γρανάδα. Ο γκαρντ από τις ΗΠΑ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Ομπραδόιρο, Βαλένθια, Τορόντο Ράπτορς Γιούτα Τζαζ, Μπουλς και Άλμπα.

Φέτος μετρά 14.4 πόντους με 2.3 ριμπάουντ ανά ματς και 44.3% στο τρίποντο στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ένα ποσοστό που δείχνει και την ικανότητα του στο σουτ και το τρίποντο.

Στην Ένωση περιμένουν να δουν και τις εξελίξεις στο θέμα με τον Κρις Σίλβα, στον οποίο έχει προταθεί νέο βελτιωμένο συμβόλαιο, αλλά υπάρχουν αρκετοί μνηστήρες από τη Euroleague για τον παίκτη.