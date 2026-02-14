Τα highlights απο το μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ
Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από το μεγάλο «διπλό» της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ μέσα στην «Πυλαία».
Η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην «Πυλαία» με 71-88 για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα συνέχισε το σερί των θετικών αποτελεσμάτων και μετράει 12 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 22 πόντους, ο Μπάρτλεϊ είχε 18 πόντους, ο Γκρέι μέτρησε 14 και ο Μπράουν τελείωσε με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. O Tαϊρί τελείωσε στους 16 για τον ΠΑΟΚ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης:
@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
