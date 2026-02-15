Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το «Ξέρεις από μπάλα», το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της Super League
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League να συνεχίζεται με τρεις αναμετρήσεις.
Από αυτές ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Τούμπα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Νοva Sports prime. Νωρίτερα, στις 17:30, η Κηφισιά υποδέχεται τον ΟΦΗ (Cosmote Sport 1) και στις 21:00, η δράση στο πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Νovibet που θα θα παρακολουθήσετε live από το Cosmote Sport 1.
Μετά τα παιχνίδια, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα», που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube, με τους Χρήστο Σούτο και ο Δημήτρη Γρηγορόπουλο να αναλύουν όλα όσα έγιναν.
Στη Superleague 2, η Καλαμάτα κοντράρεται με τον Πανιώνιο σε έναν αγώνα που αναμένεται να κρίνει πολλά για την πορεία της ανόδου. Σέντρα στις 15:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Action24.
Στο μπάσκετ, η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται σήμερα με το ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κολοσσό στις 16:00. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά το παιχνίδι από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Καλαμάτα - Πανιώνιος (15:00, Action24)
- Παναθηναϊκός - Κολοσσός (16:00, ΕΡΤ2)
- Κηφισιά - ΟΦΗ (17:30, Cosmote Sport 1)
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (19:30, Nova Sports prime)
- Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet (21:00, Cosmote Sport 1)
- Νάπολι - Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2)
- Ξέρεις από μπάλα; (23:00, Gazzetta Youtube)
