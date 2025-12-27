Η εικόνα του Κλαβέλ σε συνδυασμό με τους τραυματισμούς του κάνει δύσκολη την κατάσταση, με την ΑΕΚ να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Τζιαν Κλαβέλ αποκτήθηκε από την ΑΕΚ για να κάνει τη διαφορά στα γκαρντ και να δώσει λύσεις στην επίθεση με το σκοράρισμα του. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μέχρι τώρα.

Ο Πορτορικανός γκαρντ έχει προσφέρει ελάχιστα στα λίγα ματς που έχει αγωνιστεί. Επίσης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τραυματισμούς. Αρχικά είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου, ενώ ο νέος του τραυματισμός έχει να κάνει με πρόβλημα στον αντίχειρα του χεριού του, ο οποίος δεν του επέτρεψε να είναι στην 12άδα με τον Άρη.

Οι άνθρωποι της Βασίλισσας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αλλαγής του, καθώς ο παίκτης σε καμιά περίπτωση δεν έχει πείσει. Η ΑΕΚ δεν σταματά να... σαρώνει την αγορά, όσο δύσκολο είναι κάτι τέτοιο σε αυτή την εποχή.

Ο Σίλβα και ο Μπράουν

Στην Ένωση περιμένουν να δουν και τις εξελίξεις από το θέμα με τον Κρις Σίλβα, στον οποίο έχει προταθεί νέο συμβόλαιο, αλλά υπάρχουν αρκετοί μνηστήρες από τη Euroleague. Η ΑΕΚ προσφέρει στον Γκαμπονέζο ρόλο σταρ και ηγέτη, αλλά και μεγάλο χρόνο συμμετοχής, κάτι που δεν θα έχει στις ομάδες της Euroleague, ωστόσο η υπόθεση του είναι δύσκολη λόγω του.... θορύβου που υπάρχει γύρω από το όνομα του.

Όσο για τον Γκρεγκ Μπράουν ακόμα δεν έχει κάνει ντεμπούτο λόγω τραυματισμού. Άλλος ένα πονοκέφαλος για τον κόουτς Σάκοτα. Ο Μπράουν αναμενόταν να μπει στις προπονήσεις αυτήν την εβδομάδα, αλλά μια υποτροπή που υπέστη στον τραυματισμό του, οπως ανέφερε και ο Σάκοτα, μπορεί να τον κρατήσει εκτός 3 εβδομάδες με έναν μήνα.

Από την άλλη η Ένωση και κόντρα στα προβλήματα, με 7-8 παίκτες rotation κέρδισε τον πιο πλήρη Άρη της σεζόν και πέτυχε τη 2η σερί νίκη της. Άντεξε παρά τα προβλήματα τραυματισμών και κατάφερε να φτάσει σε μια πολύ σημαντική νίκη.