Κατσίβελης στο Gazzetta: «Τυχεροί που έχουμε τον Σάκοτα στην Ελλάδα, το σπορ των runs»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και στάθηκε στο... μυστικό της εμφάνισης του, τη συνεισφορά του ελληνικού κορμού και τον σπουδαίο Σάκοτα.

Μετά από άλλο ένα... θρίλερ, η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει τη δεύτερη σερί νίκη της στη Stoiximan GBL και να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο το 2025. Η Ένωση βρήκε τις λύσεις στα θέματα που επιχείρησε να της βάλει ο Άρης και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα μέσα σε όμορφο ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της στη SUNEL Arena.

Εκ των πρωταγωνιστών της νίκης της Βασίλισσας και πρώτος σκόρερ του ματς ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης που τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 3 ασίστ, 1 ριμπάουντ.

Ο Έλληνας διεθνής και... κλειδί στην ομαλή λειτουργία της ΑΕΚ φέτος, μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος του παιχνιδιού και στάθηκε στις ευκαιρίες που είχε απέναντι στον Άρη. Αναφέρθηκε στη συμβολή του ελληνικού κορμού της Ένωσης, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο της ομάδας. Τέλος υποκλίθηκε στον Ντράγκαν Σάκοτα και τα όσα έχει καταφέρει στο μπάσκετ.

«Διάβασα τον αντίπαλο και είδα περισσότερες ευκαιρίες»

Για το αν το ματς κόντρα στον Άρη ήταν το κορυφαίο του στον επιθετικό τομέα φέτος: «Πιστεύω ναι. Μπήκα μέσα στο ματς διαβάζοντας το πως παίζει ο αντίπαλος και είδα ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με άλλα παιχνίδια για να φτάσω κοντά στο καλάθι. Το έκανα, προσπάθησα να πάρω αυτό που μου έδωσε η άμυνα και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου να φτάσει στη νίκη».

Για το αν κάνουν πιο σημαντική τη νίκη της ΑΕΚ, τα προβλήματα τραυματισμών που είχε να αντιμετωπίσει και οι απουσίες: «Πολύ σημαντική νίκη, ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει βελτιωθεί πολύ και στον τρόπο που παίζει και στα αποτελέσματα. Θέλαμε τη νίκη, θέλαμε να προστατεύσουμε την έδρα μας και ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο ματς. Παλέψαμε σε όλο το παιχνίδι και τα καταφέραμε»

Για την συνεισφορά του ελληνικού κορμού (Κατσίβελης, Φλιώνης, Χαραλαμπόπουλος) στην επικράτηση: «Σίγουρα είναι πολύ σημαντική. Είχαμε μια δύσκολη περίοδο με τραυματισμούς. Τα παιδιά δούλεψαν πολύ και βγήκαν μπροστά τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά για να φτάσουμε στη νίκη. Δουλέψαμε πολύ».

Για το αν δείχνει τον χαρακτήρα της ομάδας η δεύτερη σερί νίκη-θρίλερ της Ένωσης: «Το μπάσκετ πλέον αυτό είναι. Το σπορ των runs. Ξέραμε πως ο Άρης έχει παίκτες που μπορούν να το κάνουν αυτό, έχει ποιότητα. Μείναμε συγκεντρωμένοι, απαντήσαμε σε ότι έκανε ο Άρης στο παιχνίδι και με την σκληράδα και τη συγκέντρωση μας για 40 λεπτά, φτάσαμε στη νίκη».

«Η ιστορία τα λέει όλα για τον Σάκοτα»

Για τον στόχο της ΑΕΚ στο στο BCL: «Αρκετά δύσκολος ο όμιλος. Παρόλα αυτά ήρθαμε για αυτά τα ματς εδώ. Αυτά τα παιχνίδια περιμένουμε. Πιστεύω πως θα είμαστε όλοι υγιείς και θα φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους για τις γιορτινές μέρες: «Θέλω να πω υγεία σε όλο τον κόσμο, είναι το πιο σημαντικό αγαθό. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που ήταν μαζί μας και μας στήριξαν. Ειδικά στο τέλος μας έδωσε την ώθηση να μείνουμε δυνατοί και να πάρουμε το αποτέλεσμα. Εύχομαι και το 2026 να είναι κοντά μας και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε νίκες».

Για τον Σάκοτα: «Είναι θρύλος όχι μόνο της ΑΕΚ, αλλά του μπάσκετ. Πολύ φτωχά τα λόγια που μπορώ να πω εγώ για τον κόουτς, η ιστορία τα λέει όλα για τον Σάκοτα. Αυτά που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια και αυτά που συνεχίζει και κάνει στο μπάσκετ. Πόσο το αγαπάει το άθλημα. Τυχεροί που έχουμε τον Σάκοτα όχι μόνο στην ΑΕΚ, αλλά και στην Ελλάδα».