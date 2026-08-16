Ο Φράνσις Οκόρο έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της Καρδίτσας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την ανακοίνωση της Καρδίτσας για την παραμονή του Φράνσις Οκόρο, ο Νιγηριανός έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας.

Ο 27χρονος ψηλός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τον περασμένο Νοέμβριο και πλέον είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας, αποτελώντας ξανά μία από τις βασικές επιλογές στη ρακέτα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Φράνσις Οκόρο:

«Τι γίνεται, φίλοι της Καρδίτσας; Είμαι ο δικός σας Φράνσις και, ναι, είμαι πάρα, πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας ξανασυναντήσω. Ανυπομονώ να σας δω σε όλους τους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα παίρνω ενέργεια από εσάς και πάμε να έχουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί».