Stoiximan GBL: Πού θα δείτε Καρδίτσα - ΠΑΟΚ και Περιστέρι - Προμηθέας
Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το Κυριακάτικο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η αρχή γίνεται στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-2 και θέλουν να διατηρήσουν την απόσταση από την ΑΕΚ, που κέρδισε το απόγευμα του Σαββάτου τον Άρη. Τζάμπολ στην αναμέτρηση στις 13:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Με το παιχνίδι στο Περιστέρι, λίγες ώρες αργότερα να ολοκληρώνει το σημερινό πρόγραμμα. Το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τις δύο ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ, από πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες.
Θυμίζουμε πως εκκρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/12), ένεκα των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».
Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)
27/12
28/12
- Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
- Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
30/12
- Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)
Ρεπό: Ολυμπιακός
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 11-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 8-2
- ΑΕΚ 7-4
- Άρης 5-6
- Ηρακλής 5-6
- Μύκονος 5-6
- Περιστέρι 5-5
- Προμηθέας 5-5
- Καρδίτσα 4-6
- Μαρούσι 2-8
- Κολοσσός 2-9
- Πανιώνιος 1-11
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
3/1
- 15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ
- 18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ
- 18:15 Ηρακλής - Περιστέρι
4/1
- 13:00 Κολοσσός - Μαρούσι
- 13:00 Άρης - Ολυμπιακός
- 16:00 Παναθηναϊκός - Καρδίτσα
