Καρδίτσα - ΠΑΟΚ και Περιστέρι - Προμηθέας είναι τα δύο παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής για τη Stoiximan GBL.

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το Κυριακάτικο πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η αρχή γίνεται στην Καρδίτσα, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-2 και θέλουν να διατηρήσουν την απόσταση από την ΑΕΚ, που κέρδισε το απόγευμα του Σαββάτου τον Άρη. Τζάμπολ στην αναμέτρηση στις 13:00 και μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Με το παιχνίδι στο Περιστέρι, λίγες ώρες αργότερα να ολοκληρώνει το σημερινό πρόγραμμα. Το Περιστέρι υποδέχεται τον Προμηθέα (16:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τις δύο ομάδες να έχουν το ίδιο ρεκόρ, από πέντε νίκες και ισάριθμες ήττες.

Θυμίζουμε πως εκκρεμεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι, το οποίο θα διεξαχθεί την Τρίτη (30/12), ένεκα των κρουσμάτων γρίπης Α στους «πράσινους».

Tα αποτελέσματα (12η αγωνιστική)

27/12

28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

30/12

Μαρούσι - Παναθηναϊκός (18:30)

Ρεπό: Ολυμπιακός

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 11-0 Παναθηναϊκός 9-1 ΠΑΟΚ 8-2 ΑΕΚ 7-4 Άρης 5-6 Ηρακλής 5-6 Μύκονος 5-6 Περιστέρι 5-5 Προμηθέας 5-5 Καρδίτσα 4-6 Μαρούσι 2-8 Κολοσσός 2-9 Πανιώνιος 1-11

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

3/1

15:45 Μύκονος - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι

4/1