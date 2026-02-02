Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση για το ματς κόντρα στην Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Σπόρτινγκ στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη (4/2) στις 17:30 για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με τους Πορτογάλους.

Aναλυτικά

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ό,τι ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Sporting CP που θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη (4/2) στις 17:30 για την 5η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του FIBA Europe Cup.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι…

Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση…

https://www.ticketmaster.gr/paokbc-ww/showProductList.html

Τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τα εκδοτήρια του γηπέδου θα είναι ανοικτά 10:00-18:00 (καθημερινά και την ημέρα του αγώνα), για πληροφορίες και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

-Ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26

-Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό εισιτήριο (διαρκείας ή απλό εισιτήριο αγώνα).

Οι αναμνηστικές κάρτες διαρκείας ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ μέσο εισόδου στο γήπεδο και δεν έχουν λειτουργική χρήση, αλλά μόνο αναμνηστικό χαρακτήρα.

Οι κάρτες διαρκείας διατίθενται από το PAOK Sports Arena, καθημερινά 10:00-18:00, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου.

Διευκρινίσεις

1.Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο, να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

2.Η μεταβίβαση εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα.

Τα παιδικά εισιτήρια διαρκείας δεν μεταβιβάζονται.

3.Τα παιδιά μέχρι 5 ετών (γεννηθέντες μέχρι και 1/1/2021) δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο γήπεδο, εφόσον συνοδεύονται από ενήλικο που δικαιούται είσοδο στο γήπεδο και έχει τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα ταυτοπροσωπίας.

Τα παιδιά 5-15 ετών δικαιούνται είσοδο με παιδικό εισιτήριο που κοστίζει 10 euro. Πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο που θα δικαιούται είσοδο (κάτοχος απλού ή εισιτηρίου διαρκείας) και θα έχει στην κατοχή του δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Παιδικά εισιτήρια διατίθενται μόνο για τα διαζώματα της κατηγορίας WHITE.

Παιδικά εισιτήρια θα πωλούνται από το γήπεδο (Δευτέρα – Τρίτη 10:00-18:00, Τετάρτη 10:00 έως την έναρξη του αγώνα).

Υπάρχει πλέον και η δυνατότητα αγοράς παιδικού εισιτηρίου με σύνδεσμο πληρωμής (payment link), για την οποία πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ (2310472551, [email protected] )

4.Οι φίλαθλοι άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet θα μπορούν να έρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο γήπεδο (Δευτέρα – Τρίτη 10:00-18:00, Τετάρτη 10:00 έως την έναρξη του αγώνα), για να προμηθεύονται το εισιτήριο τους.

5.Οι φίλαθλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται μόνο με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για αυτό και είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα.

Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να έχει πρόσβαση στο PAOK Sports Arena.

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή είναι απαραίτητη η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet/web banking, καθώς και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet διατίθεται δωρεάν για τους κατόχους Apple στο Apple Store και για τους κατόχους Android στο Google Play.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι οι φίλαθλοι, ότι ο δηλωθείς κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας θα πρέπει να είναι ο ίδιος που τελικά θα ταυτοποιηθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο, καθώς και για πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την λειτουργία του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στο https://tickets.gov.gr

6.Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ και στο https://wallet.gov.gr/support

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TAXIWAY

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ και η TAXIWAY, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, προσφέρουν τη ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα, από και προς το PAOK Sports Arena σε κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας μας!

Για τον προγραμματισμό της μετακίνησής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο 48 ώρες πριν από κάθε αγώνα, με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στο τηλέφωνο: 2310-472551 (καθημερινά: 10:00-18:00).