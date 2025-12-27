Αινιγματικός Ζούρος: «Θα πω μετά το παιχνίδι τι θα αλλάξει, τώρα δεν μπορώ να πω»
Σε μια αινιγματική δήλωση προέβη ο προπονητής του Πανιωνίου Ηλίας Ζούρος στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο» επιστρέφοντας στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο.
Με το σκορ να είναι 48-22 για τον «γηραιό» οι «κυανέρυθροι» εμφάνισαν ένα πολύ άσχημο πρόσωπο που δεν άρεσε καθόλου στον Έλληνα τεχνικό. Όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο, τι πρέπει να αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο για να διορθωθεί η εικόνα του «Ιστορικού» αρκέστηκε να αναφέρει: «Θα πω μετά το παιχνίδι τι θα αλλάξει, τώρα δεν μπορώ να πω».
Είναι προφανές πως ο Ηλίας Ζούρος με αυτή την τοποθέτηση του προανήγγειλε εξελίξεις στον Πανιώνιο άμεσα. Ακόμη και μετά το τέλος του αγώνα.
